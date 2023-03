Baseado em lei recém-implantada, Limeira Rodeo Music terá protocolo de auxílio a mulheres em risco

Parceria do evento com a rede Elza Tank de Atendimento à Mulher em Situação de Violência prepara ofensiva contra abusos, ancorada em lei que passou a vigorar em fevereiro no estado. Em 2015, festa do peão reuniu cerca de 70 mil pessoas em Limeira, segundo Aical

Divulgação/Aical

Sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas no início de fevereiro, uma lei que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e eventos em geral a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco vai servir como base para um protocolo adotado no Limeira Rodeo Music. O evento servirá como uma espécie teste para essa nova determinação estadual.

“Creio que será o primeiro evento de grande porte a adotar essas medidas”, ressalta Erika Tank, vice-prefeita de Limeira e presidente da Rede Elza Tank de Atendimento à Mulher em Situação de Violência.

A rede de assistência, que leva o nome da mãe de Erika, nasceu em 2015 e desde então auxilia mulheres em situação de vulnerabilidade contra a violência física e psicológica masculina. “Conseguimos até aprovar há alguns anos uma lei municipal muito parecida com a estadual, mas com certeza essa medida recém-aprovada pelo governo é importantíssima para lutas como a nossa”, elogia a vice-chefe do executivo na cidade.

Cartaz colocado no banheiro feminino de bar: rodeio também terá avisos semelhantes

Reprodução/ TV Globo

A aproximação com a direção do Limeira Rodeo Music foi natural e foi ao encontro do que já ansiavam os organizadores do evento de música sertaneja.

“A gente já estava com esse desejo de criar algo especial neste sentido de proteção à mulher. Aí deu certo tanto a sanção da nova lei, quanto o convite da Rede Elza Tank aqui de Limeira. Então, estamos usando essa nova determinação como base para auxiliar as mulheres que se sintam em risco nas dependências do evento. Teremos pessoas especificamente voltadas para auxiliar essas vítimas, incluindo até funcionários que poderão acompanha-las até o carro no estacionamento ou para pegar um transporte por aplicativo”, detalha Renato Cassiano, sócio da empresa organizadora do Limeira Rodeo Music.

As palestras de orientação para a prevenção de ações do tipo já tiveram início e contam com dezenas de pessoas, segundo Tank.

“Além das muitas conversas com seguranças e demais pessoas que trabalharão na festa, estamos preparando cartazes para serem fixados em banheiros e espaços estratégicos. A ideia é que as mulheres saibam que podem contar toda a estrutura da festa e se sintam protegidas”, avisa.

Erika Tank e organizadores do Limeira Rodeo Music

Prefeitura de Limeira

Daniel Alves

A Lei estadual paulista, de autoria dos deputados Coronel Nishikawa, Marcio Nakashima, e Damaris Moura, é inspirada em uma nova legislação adotada na Espanha em outubro de 2022, que trata crimes sexuais com o máximo rigor, obrigando casas noturnas e festas a avisarem a polícia se algum abuso ocorre dentro de suas dependências. A mudança legal no país europeu foi essencial para a prisão do jogador brasileiro Daniel Alves, em dezembro do ano passado, acusado de estuprar uma mulher no banheiro de uma boate na cidade de Barcelona.

“Toda essa repercussão do caso Daniel Alves tem sido importante na conscientização das pessoas para com a proteção à mulher. Apesar dos avanços ainda vivemos em uma sociedade machistas, onde até pouco tempo passar a mão em uma menina numa festa, fazia parte da diversão. Isso vem mudando, mas ainda estamos longe do ideal”, compara Tank.

Já Cassiano, experiente na organização de grandes eventos, enxerga um novo momento para todos os envolvidos no ramo do entretenimento.

“Com o advento da nova lei, os organizadores vão ter que passar a ter um olhar mais clínico e com maior sensibilidade. Vamos todos ter que tomar medidas inteligentes e de qualidade, buscar parcerias, ouvir especialistas. É que estamos fazendo aqui com a Rede Elza Tank”, define.

Lei estadual prevê ajuda a mulheres em bares em boates de SP

Programação

17 de março

Henrique & Juliano

Pedro Sampaio

18 de março

Hugo & Guilherme

Ana Castela

24 de março

Luan Santana

Ícaro & Gilmar

25 de março

Matheus & Kauan

Dennis DJ

Como comprar ingressos

Os ingressos podem ser comprados em pontos de venda ou pela internet (clique aqui). No site é possível visualizar o mapa dos setores e escolher a categoria de ingresso que deseja comprar.

Arena/arquibancada

Pista premium

Camarote privilege

Camarote golden open bar

Os valores podem aumentar dependendo do dia escolhido e do lote do ingresso. Também há opção de comprar o Passaporte, que dá direito a todos os dias do evento.

