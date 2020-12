basilea.-dalla-beyeler-alla-germania,-passeggiata-nell’arte

I vigneti e le ciliegie da una parte, l’architettura metropolitana firmata Herzog&deMeuron dall’altra. È una biodiversità ricca di peculiarità quella che si può vedere camminando lungo il confine tra la Germania (Weil am Rhein) e la Svizzera (Riehen), dove, all’ingresso della Fondazione Beyeler è posizionata una colorata scultura, gialla e verde chiaro.

È una sorta di campana di cui, con un po’ di forza, si può spingere il pendolo fino a farlo rintoccare e da lì si è pronti, gambe in spalla, per iniziare la passeggiata che collega i due Paesi, seguendo, a piedi, o in bici, in moto o come si vuole, i 24 oggetti-sculture che ha disegnato e realizzato l’artista tedesco Tobias Rehberger (1966).

Basilea. La Via Rehberger: itinerario d’artista per varcare il confine

Si tratta di un percorso, il “Rehberger-Weg” (tradotto, sempicemente “via, sentiero Rehrberger”), che di fatto è un progetto artistico di arte pubblica, aperto a tutti, senza bisogno di pagare biglietti e godibile per sempre, seguendo i “24 Stops” disegnati dall’artista. Sono oggetti più o meno grandi e sempre colorati come è nello stile di Rehberger, famoso anche per il cangiante bar che ha riprogettato all’interno dei giardini della Biennale di Venezia per la sua 53° edizione. Anche in quel caso, per la caffetteria, Rehberger lavorò, come ora, ad un luogo “pubblico”, usando diversi metodi e mezzi stilistici, dalla pittura al design. Così come per il bar di Venezia anche per il Rehberger-Weg, il lavoro non è soltanto di tipo estetico, ma anche funzionale, con invito aperto alle persone ad interagire.

La scelta di affidare il percorso transfrontaliero a Rehberger è data anche dal fatto che l’artista ha ideato molte opere per spazi pubblici in Germania, da Münster a Berlino.

Il “sentiero” che, con una passeggiata di circa cinque chilometri collega due Paesi, due comuni confinanti e due istituzioni culturali (la Fondation Beyeler e il Vitra Campus) è stato realizzato con il sostegno di Swatch, attraverso un lavoro di sinergia che ha coinvolto anche tutti gli abitanti delle due municipalità. Alcuni di loro, ad esempio, hanno aperto i garage delle proprie abitazioni all’artista e allo staff del Rehberger-Weg per aiutare a realizzare le “24 fermate”, i 24 indicatori creati per segnare la strada e indicarla agli escursionisti, ai turisti, ai passanti che intendano percorrere la passeggiata da Basilea fino alla Germania, o viceversa.



Percorrere il Rehberger-Weg significa camminare per circa mezz’ora, o tre quarti d’ora, dipende dal passo, senza sentire rumori e suoni, a parte qualche sibilo e fruscio. Capita di incontrare altri viandanti, turisti camminatori, curiosi e appassionati ma niente in confronto alle masse oceaniche che hanno percorso i pontili di Christo (altro esempio recente di arte pubblica), ma soprattutto si vede la natura, il paesaggio, i luoghi.

Nel punto più alto del percorso, Rehberger ha creato come “waymarker” un binocolo panoramico: avvicinando gli occhi si possono riconoscere le tante nuove alte architetture di Basilea e si può anche scorgere il Vitra Campus di Weil am Rhein dove, allo stesso modo della Fondazione Beyeler è posizionata, come una della 24 fermate, una campana verde e gialla.

Sia che si parta dalla Germania, sia che si cominci il percorso dalla Svizzera, una volta arrivati al famoso Campus Vitra non bisogna perdersi il nuovo sobrio e monolitico edificio, inaugurato a giugno 2016. Si tratta del deposito d’esposizione “Schaudepot”, progettato dagli architetti basilesi Herzog & de Meuron per preservare e mostrare, in maniera permanente, 430 pezzi di spicco della collezione di design del Vitra Design Museum, tra le più importanti a livello mondiale con circa 7mila mobili, oltre 1000 lampade, e migliaia di documenti e lasciti di designer che di nome fanno Charles & Ray Eames, Verner Panton e Alexander Girard.