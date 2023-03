basket-eurolega:-virtus-bologna-ko-a-istanbul-86-67

Istanbul (Turchia) 30 marzo 2023 – Una Virtus senza più stimoli di classifica e ambizioni di playoff cade nel terzultimo turno di Eurolega per 86-67 a Istanbul, in casa dell’Efes.

Virtus vogliosa ma troppo incerottata per riuscire a riscattare la deludente prestazione di Tel Aviv col Maccabi. Vincono con merito i bicampioni in carica dell’Efes.

Complessivamente la Virtus ha offerto una prestazione volitiva, ma che non ha portato a punti.

In formazione largamente rimaneggiata, oltre a Teodosic, Pajola, Cordinier e Abass alla fine manca anche Jaiteh per un attacco influenzale, e con Camara e Menalo a referto tra gli 11 schierati, i bianconeri trovano in Ojeleye un’ottima spalla alla positiva prestazione di Mickey. L’americano ha dato timidi segnali di ripresa.

Dopo un primo quarto di assoluto equilibrio, l’Efes bicampione in carica e in piena corsa playoff, ha dato una prima sterzata nel secondo parziale, chiudendo avanti 36-27 all’intervallo e allungando ulteriormente nella terza frazione di gioco, portandosi avanti 60-38 al 30’.

Nell’ultimo quarto Zizic continua a segnare, con la Virtus che prova a limitare i danni.

Il tabellino

EFES ISTANBUL 86

VIRTUS BOLOGNA 67

ANADOLU ISTANBUL: Larkin 5, Beaubois 10, Singleton ne, Bryant 13, Gazi 3, Clyburn 5, Arna, Tuncer ne, Pleiss 14, Micic 7, M’Baye 5, Zizic 24. All. Ataman.

SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 17, Belinelli 10, Bako 6, Lundberg 3, Shengelia 3, Hackett 2, Menalo ne, Mickey 11, Camara, Weems 2, Ojeleye 13. All. Scariolo

Arbitri:Pulk, Kardum, Clivaz.

Note: parziali 13-13, 36-27, 60-38.

Tiri da due: Efes 25/34; 15/30. Tiri da tre: 9/26; 10/31. Tiri liberi: 9/13; 7/9. Rimbalzi: 33; 31.



valipomponi