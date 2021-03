basket-femminile,-altro-rinvio-per-l’alma-patti.-il-presidente-scarcella-si-arrabbia:-“ennesima-perdita-economica”

Il presidente dell’Alma Patti Attilio Scarcella alza la voce in merito al rinvio della sfida contro Brescia: adesso le gare da recuperare sono 5 e le perdite economiche ancor di più

Alma Patti Basket comunica il rinvio a data da destinarsi della gara contro Brixia Brescia. La formazione lombarda ha riscontrato dei casi Covid-19 in squadra e tra la dirigenza. Diventano 5 le gare da recuperare per Patti del Presidente Attilio Scarcella. Chiediamo ai nostri tifosi di restare vicini alla squadra, costretta a riprendere il campionato tra altri 10 giorni. In totale 22 giorni senza campionato. Pur di fronte il valido motivo dell’ennesimo rinvio, in casa Patti resta l’amarezza, come si intuisce dalle dichiarazioni del primo tifoso pattese.

“Faccio i migliori auguri a Brescia di pronta guarigione. Per noi è l’ennesima tegola che cade in testa, considerato l’acquisto dei biglietti aerei e le altre prenotazioni. Di fronte ad un rinvio, sebbene per motivi importanti, compagnie come Ryanair o Wizz Air non concedono i giusti rimborsi, dunque siamo di fronte all’ennesima perdita di tipo economico. Sarebbe stato un bel messaggio da parte della nostra federazione, Lega Basket Femminile, trovare soluzioni per andare incontro a società come la nostra, che affrontano trasferte con costi importanti e spesso di durata maggiore”.

“Lo sport è un elemento essenziale del nostro sistema economico, che quest’anno a mio avviso è stato danneggiato sotto diversi aspetti. Non concedere a nessun livello gli accessi al campo è davvero stato un danno, considerato vediamo ogni settimana aerei volare con all’interno le persone sedute una accanto l’altra senza distanziamento e con la sola mascherina a protezione. A questo punto mi viene da pensare che anche palazzetti e stadi possono tornare a riempirsi, magari mantenendo il distanziamento con un posto libero a separare gli spettatori. Auspico che anche il Governo possa valutare misure di intervento e sostegno per le società sportive e faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti e le atlete, ai dirigenti e soprattutto ai presidenti che continuano a credere nello sport in un anno così difficile”.