bassetti-ad-accordi&disaccordi-(nove):-“festa-inter-a-milano?-scommetterei-che-non-ci-saranno-50mila-contagi-a-fine-maggio”

“La festa dei tifosi dell’Inter a Milano? Sarà un esperimento. Io scommetterei che non ci saranno 50mila contagi a fine maggio”. Così il direttore del reparto Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove a proposito delle previsioni fatte da altri suoi colleghi rispetto al probabile innalzamento dei contagi dopo i festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter in una piazza Duomo gremita di 30mila persone, molte delle quali senza mascherina e senza alcun distanziamento sociale. “Era evidente che non andava fatta quella festa e io francamente non concordo sul fatto che non fosse prevedibile, che non si potesse evitare. Comunque sarà un esperimento, vedremo cosa succederà – ha detto il professore – Però mi faccia dire una cosa, perché qua ormai quando Bassetti sbaglia le previsioni lo crocifiggono: se alla fine del mese di maggio o tra dieci giorni non avremo avuto un incremento significativo dei contagi io pretendo le scuse da parte di quelli che a oggi hanno detto che alla fine del mese di maggio avremo 50mila contagi al giorno, perché sennò non vale, perché allora è il paese dei due pesi e delle due misure”.

‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.