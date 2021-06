bassetti-ad-accordi&disaccordi-(nove):-“mascherine-all’aperto?-nessun-buon-senso-nel-metterle-in-spiaggia-o-in-cima-al-monte”

“Dobbiamo uscire da questa logica degli obblighi: se c’è bisogno di obblighi c’è bisogno di obblighi sui vaccini, non sulle mascherine all’aperto“. Così il direttore del Reparto Malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove che ha ricordato come togliere le mascherine all’aperto sia anche un modo per allinearsi agli altri Paesi che sono al nostro stesso passo con le vaccinazioni. “E’ evidente che se vado in un mercato e parlo a piccola distanza è necessario mettersi la mascherina – ha detto il professore – Ma qual è il significato di averla in spiaggia o sul cucuzzolo della montagna come oggi recita la legge?”. Anche rispetto alla regola delle quattro persone allo stesso tavolo, Bassetti ha commentato: “Il problema non è quattro o sei o otto, il problema è avere le regole certe di sicurezza. Io penso che bisogna passare dai divieti e dagli obblighi alla consapevolezza degli strumenti per difendersi“.

