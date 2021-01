“basta-copiare-gli-altri-turisti-su-instagram”:-la-campagna-neozelandese-contro-le-foto-tutte-uguali

La Nuova Zelanda è sostanzialmente una delle (poche) nazioni Covid-free al mondo. Conta pochissimi positivi al giorno, talvolta nessuno, per un totale di 2.229 casi e 25 decessi dall’inizio dell’emergenza. Effettivamente un altro mondo, rispetto al devastante impatto sul resto del pianeta. Così si è dichiarata lo scorso dicembre, dopo un’efficace campagna gestita dalla premier laburista Jacinda Ardern e le immagini dei primi concerti senza restrizioni andati in scena a Waitangi, nel Northland, e alla baia di Hawke, sulla costa orientale dell’Isola del Nord, negli scorsi giorni sembrano arrivare dal passato pre-Covid. E invece sono la prova che la pandemia si può superare. Unica raccomandazione per gli spettatori della band Six60: tenere acceso il bluetooth per utilizzare l’applicazione di contact tracing.

Discorso diverso per il turismo: i confini, e quindi gli arrivi internazionali, rimarranno bloccati per gran parte dell’anno. La prima ministra ha spiegato proprio martedì scorso che tuttavia si cercherà di stringere degli accordi con i vicini australiani – in realtà una “travel bubble” è già operativa dallo scorso autunno, se ne allargheranno le maglie – e con altre nazioni dell’area pacifica. Il minimo indispensabile ma pur sempre un primo passo.

Intanto, il paese ha lanciato una nuova campagna turistica di lungo periodo, che già si era sviluppata per esempio attraverso un brano musicale inciso da due celebrità locali, Madeleine Sami e Jackie van Beek e probabilmente avrà nuovi sviluppi online e offline. Il programma è stato battezzato “Do Something New” e sfida i turisti – interni, per ora, ma anche internazionali quando torneranno – a far lavorare fantasia e creatività per distinguersi nelle foto e nei video delle proprie vacanze e delle visite che pubblicano sui social, da Instagram a TikTok. Insomma, il messaggio è più o meno “finitela di copiare le foto che vedere online e condividete qualcosa di nuovo”. Appunto, Do Something New.

La seconda fase della campagna passa da un divertente video di due minuti di cui è protagonista il comico e star tv Tom Sainsbury, fra l’altro amico della premier Ardern, nei panni di un fantomatico membro dell’inesistente “Social Observation Squad (SOS). Questa specie di poliziotto segue i turisti in alcuni dei posti più belli e panoramici del paese, fra promontori e campi di lavanda, e li invita a smetterla di viaggiare “sotto l’influenza dei social”. “Sono stato avvisato di una situazione che sta succedendo spesso negli ultimi tempi – dice l’attore all’inizio dello spot, saltando da una situazione all’altra – le persone hanno visto quelle foto sui social media e stanno facendo di tutto per copiarle”. Li riconosci, dice Sainsbury: “La foto da dietro alla vasca idromassaggio, una persona seduta mentre contempla il panorama, le gambe in spiaggia in primo piano” e diversi altri cliché e stereotipi fotografici. Il suo compito, in cui non sempre riesce disperandosi, è bloccarli in tempo e convincerli a desistere perché “ci sono molte altre strepitose foto da fare oltre i soliti scatti da Instagram”.

Fuori dalla campagna, bisognerà aspettare ancora un po’ per tornare a porsi questo tipo di problemi: “Dati i rischi a livello internazionale e l’incertezza della distribuzione dei vaccini, dobbiamo aspettarci che i confini rimangano chiusi per gran parte dell’anno” ha spiegato la 40enne premier. Affinché riprenda il turismo internazionale le autorità locali vogliono accertarsi che i vaccinati non trasmettano l’infezione alle altre persone, punto sul quale non c’è ancora chiarezza, o che buona parte della popolazione neozelandese sia vaccinata (una strategia che per esempio stanno seguendo molte nazioni insulari come le Seychelles, che da marzo intende riaprire a chiunque presenti un test PCR negativo visto che per quel momento gran parte dei quasi 100mila abitanti saranno stati immunizzati).