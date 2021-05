Bastoncini di polenta al rosmarino | buonissimi uno tira l’altro

Bastoncini di polenta al rosmarino, uno stuzzichino invitante e gustosissimo, ideale per aperitivi e buffet in compagnia.

Bastoncini di polenta al rosmarino

Oggi vi mostro una ricetta che stuzzicherà l’appetito, una croccante e invitante bontà perfetta da servire per aperitivi e antipasti in occasioni speciali, o quando volete stupire gli amici con qualcosa di buono, ma anche veloce da preparare, i Bastoncini di polenta al rosmarino, gustosissimi e talmente irresistibili che uno tira l’altro, una ricetta che si realizza in poche e semplici mosse e seguendo le indicazioni di seguito riportate, anche in modo molto semplice. Tutto il sapore inconfondibile della mitica polenta, in una versione stuzzicante da accompagnare a tutte le salse che preferite, in più sono gradevolmente aromatizzati al rosmarino, dandogli quel tocco in più di infinita bontà a cui nessuno riuscirà a resistere. Passiamo dunque alla preparazione, seguendo la lista degli ingredienti necessari e alla veloce procedura da seguire passo passo per far sì che il risultato sia super eccezionale.

Tempi di preparazione: 5 minuti

Tempi di cottura: 15 minuti

Ingredienti per 8 porzioni

1 l e mezzo di acqua

500 g di preparato per polenta

15 g di rosmarino tritato

80 g di parmigiano

6 g di sale

Olio di semi di girasole q.b

Preparazione dei Bastoncini di polenta al rosmarino

Per preparare questa sfiziosa ricetta basta davvero pochissimo, iniziate col portare a bollore l’acqua con una manciata di sale in una casseruola, dopodiché toglietela dal fuoco e versate incorporate ad essa il preparato di polenta in esso, mescolate per bene.

acqua bollente

Unite il rosmarino e riportate sul fuoco, lasciandolo cuocere giusto un paio di minuti, dopodiché, stendete la polenta su una teglia o un ripiano livellando per bene la superficie e lasciatela raffreddare completamente. Intanto riempite una padella dai bordi alti oppure una pentola ideale per fritture, con abbondante olio di semi di girasole, riscaldatelo fino a che arrivi ad una temperatura abbastanza elevata, perfetta per friggere.

rosmarino

Con un coltello a lama liscia, formate dei bastoncini non troppo grandi di polenta e iniziate a friggerli pochi per volta, a doratura scolateli su carta assorbente e serviteli in tavola. Ed ecco pronta una ricetta sprint invitante e gustosissima, perfetta per stuzzicare gli ospiti, da accompagnare a tutte le salse di vostro gradimento. Buon appetito.

