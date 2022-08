bastoncini-di-zucchine-al-parmigiano-di-benedetta,-non-fritte-e-tutte-da-sgranocchiare-per-un-contorno-super-goloso-e-facilissimo

Bastoncini di zucchine al parmigiano di Benedetta è una idea davvero semplice e veloce da preparare. Perfetto per l’estate si possono mangiare come divertente antipasto o come goloso contorno. Si possono cuocere sia in padella, senza frittura però, sia in forno. L’unica raccomandazione, mangiarle belle calde così manterranno tutta la croccantezza. Ovviamente è possibile anche conservarle e mangiarle dopo ma saranno un po’ più morbide. Vediamo quindi come si preparano. Scopri altre RICETTE CON LE ZUCCHINE

Bastoncini di zucchine al parmigiano, Ingredienti:

6 zucchine medie ( preferibilmente quelle verde chiaro e non scuro)

1 spicchio d’aglio

salvia q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

parmigiano q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare i nostri bastoncini di zucchine al parmigiano, lavando bene le zucchine sotto acqua corrente e privandole delle due estremità. Quindi togliete anche la buccia e tagliatele a bastoncini cercando di farli suppergù delle stesse dimensioni. Prendete quindi una bella padella capiente e mettete a rosolare nell’olio evo, lo spicchio d’aglio e la salvia. Quando l’aglio sarà bello dorato potete eliminarlo e togliere anche le foglie di salvia che avranno ceduto il sapore all’olio di cottura.

Quindi versare nella padella le zucchine tagliate a bastoncini stando attenti a non sovrapporle. Coprite con un coperchio e lasciate che le zucchine cuociano per una decina di minuti a fuoco medio. Una volta che le nostre verdure saranno pronte aggiungete sopra una abbondante dose di parmigiano reggiano e alzate la fiamma in modo che le zucchine diventino dorate e si formi intorno una bella crosticina.

Aggiustatele di sale e di pepe e servite le zucchine ben calde così saranno belle croccanti. Potete anche tagliare le zucchine a rondelle anzichè a bastoncini, il prcedimento sarà lo stesso basta che non le tagliate troppo sottili. Se volte dare un tocco più gostoso a questo contorno potete aggiungere anche qualche spezia come il curry o la curcuma. Se non saranno consumate, potete conservare i bastoncini di zucchine al formaggio anche in frigo per massimo 3 giorni ma coperte da pellicola trasparente. Leggi altre RICETTE DI BENEDETTA

