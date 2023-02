‘Batem à porta’, ‘Gemini: O Planeta Sombrio’ e ‘O Grande Mauricinho’ estreiam nos cinemas de Boa Vista

Além deles, ‘Gato de Botas 2: O Último Pedido’, ‘M3gan’ e ‘Avatar 2: O Caminho da Água’ também estão em cartaz. Confira a programação. Leonard (Dave Bautista, de camisa branca) e seus colegas numa cena de “Batem à porta”

Os filmes ‘Batem à porta’, ‘Gemini: O Planeta Sombrio’ e ‘O Grande Mauricinho’ estreiam nesta quinta-feira (2) nos cinemas de Boa Vista. Confira a programação completa.

No filme ‘Batem à Porta’, uma família vai passar as férias em uma cabana isolada no campo, quando a filha Wen (Kristen Cui) encontra com o educado Leonard (Dave Bautista). Ele e mais três amigos armados invadem a cabana e fazem a família de refém. Os invasores contam a família a estranha visão que determina o fim do mundo, e precisam realizar um sacrifício.

Já no longa ‘Gemini: O Planeta Sombrio’ a espécie humana corre risco de extinção, mas uma nova esperança surge, quando um jovem cientista descobre a possibilidade de colonizar outros planetas. Um grupo de elite, de todas as nações é formado para partir em busca de um novo lar para a humanidade ameaçada.

Na animação ‘O Grande Mauricinho’, Mauricinho é um gato falante que ganha a vida viajando de cidade em cidade vendendo seu próprio negócio de exterminação de ratos. Com seu amigo flautista mágico, a leva de ratos é levada para fora da cidade, quando o dinheiro do serviço está em suas mãos.

Confira a programação completa

Batem à Porta

Gênero: Mistério/Terror

Classificação: 14 anos

Cine Araújo: 15h – 17h10 – 18h20 – 19h20 – 21h30

Cine Super K: 17h – 19h01 – 21h10

PlayArte:18h20 – 19h – 21h40

Gemini: O Planeta Sombrio

Gênero: Ficção Científica/Suspense

Classificação: 14 anos

Cine Araújo: 17h10 – 21h30

Cine Super K: 19h15

O Grande Mauricinho

Gênero: Comédia/Aventura

Classificação: Livre

Cine Araújo: 17h10 – 21h30

Cine Super K: 18h40

PlayArte: 14h – 16h50

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Gênero: Aventura/Comédia

Classificação: Livre

Cine Araújo: 15h – 16h – 19h20

PlayArte: 15h10 – 17h20

Avatar: O Caminho da Água

Gênero: Ficção Científica/Ação

Classificação: 12 anos

Cine Araújo: 16h15 – 20h – 20h30

PlayArte: 14h30 – 19h30

M3gan

Gênero: Terro/Ficção Científica

Classificação: 14 anos

Cine Araújo: 14h45

PlayArte: 16h40 – 21h

O Pior Vizinho do Mundo

Gênero: Drama/Comédia

Classificação: 14 anos

PlayArte: 13h50

BTS Yet To Come

Gênero: Musical

Classificação: Livre

Cine Araújo: 17h – 19h30

Cine Super K: 17h – 19h30

PlayArte: 19h10 – 21h30

