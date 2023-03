Baterias furtadas avaliadas em quase R$ 2 mil são recuperadas em Palmeirópolis

Materiais foram furtados de tratores da prefeitura. Os autores ainda não foram identificados. Baterias foram recuperadas nesta terça-feira

A Polícia Civil de Palmeirópolis, na região sul do Tocantins, recuperou duas baterias que haviam sido furtadas de dois tratores da prefeitura na madrugada do dia 16 de março. A ação foi na manhã desta terça-feira (28). Os materiais, avaliados em aproximadamente R$ 2 mil, foram encontrados em um terreno baldio. Os autores ainda não foram identificados.

Os veículos, utilizados diariamente para realizar diversos serviços pela cidade, estavam estacionados no pátio da garagem da prefeitura de Palmeirópolis quando foram furtados. O órgão registrou boletim de ocorrência e a polícia começou as investigações.

As baterias foram devolvidas à Prefeitura de Palmeirópolis. As investigações continuam para identificar os autores do crime.

