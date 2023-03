Batida deixa cabine de carreta destruída e causa lentidão no anel viário de Piracicaba

Colisão ocorreu quando a polícia pediu que os motoristas reduzissem a velocidade por causa de uma lona plástica sobre uma das faixas. Ninguém ficou ferido. Batida destruiu a cabine de um dos caminhões envolvidos

Edijan Del Santo/ EPTV

Um acidente entre dois caminhões deixou a cabine de um dos veículos destruída, na tarde desta quarta-feira (1º), na Rodovia Ernesto Paterniani (SPI 162/308), conhecida como anel viário de Piracicaba (SP). O acidente também causou lentidão no trânsito no trecho. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu no sentido Limeira (SP), perto de uma ponte sobre o Rio Piracicaba. Motorista do caminhão atingido na traseira, Mauricio Botene contou que estava descendo em um trecho e havia uma lona plástica de grandes dimensões em uma das faixas.

“Tinha um motoqueiro que parou para tirar [a lona] e a Polícia Rodoviária estava auxiliando e pediu para reduzir a velocidade. Eu fui parando devagar, liguei o pisca-alerta, fui sinalizando e o caminhão de trás conseguiu sair. Mas o que vinha atrás dele não conseguiu frear e bateu”, detalhou.

Acidente entre caminhões aconteceu no anel viário de Piracicaba

Edijan Del Santo/ EPTV

Segundo ele, o policial e o motociclista também saíram ilesos. “Graças a Deus, o policial e o rapaz não tinham adentrado a faixa para tirar o plástico, senão teria acontecido algo pior”.

A Polícia Militar Rodoviária e a concessionária responsável pelo trecho estiveram no local para atender a ocorrência. Como os veículos ficaram parados sobre uma das faixas, houve lentidão no trânsito.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Vittorio Rienzo