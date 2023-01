Batida em caminhão mata motociclista de 37 anos em rodovia de Piracicaba

Segundo apuração da Polícia Militar Rodoviária, por motivos a serem esclarecidos, vítima bateu a moto na traseira do caminhão na Rodovia Deputado Laércio Corte. Policial faz verificação em caminhão envolvido no acidente, em Piracicaba

Um motociclista de 37 anos morreu após se envolver em um acidente com um caminhão, no final da manhã desta quarta-feira (25), em Piracicaba (SP).

O caso ocorreu no quilômetro 132 da Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), por volta das 11h30.

Segundo apuração da Polícia Militar Rodoviária (PMR) no local, através de vestígios e posição final do veículo, uma carreta Mercedes Benz 1938 transitava pela faixa 2 no sentido Limeira (SP) quando, por motivos a serem esclarecidos, o condutor de uma moto Honda CG 160 Fan que transitava na mesma perdeu o controle de direção e bateu repentinamente na traseira do caminhão.

De acordo com a corporação, o motociclista morreu no local.

Durante o atendimento da ocorrência, o trecho da rodovia chegou a ser interditado parcialmente. Às 16h, a PMR informou que o trânsito já fluía normalmente.

