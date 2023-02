Batida entre caminhão e carro deixa dois mortos na BR-153

Acidente aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (8), próximo de Aliança do Tocantins, no sul do estado. Trecho foi interditado durante a manhã para retirada dos veículos envolvidos. Acidente aconteceu próximo de Aliança do Tocantins

PRF/Divulgação

Duas pessoas morreram após uma batida envolvendo um carro e um caminhão na BR-153 em Aliança do Tocantins, na região sul do estado. O acidente aconteceu por volta de 2h da madrugada desta quarta-feira (8).

A PRF informou que no carro havia quatro ocupantes, sendo que um homem e uma mulher não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Eles foram identificados como Rafaela Pereira Queiroz, de 23 anos, e Henrique Barros da Silva, de 21.

O outro passageiro e o motorista do carro apresentaram lesões leves e um deles foi levado para a UPA de Gurupi. O motorista do caminhão, homem de 35 anos, permaneceu ileso.

Equipes operacionais da Ecovias do Araguaia, que administra o trecho, prestaram socorro às vítimas. Não foi informado como o acidente aconteceu.

Durante a manhã, por volta das 10h30, o trecho foi interditado momentaneamente para retirada do caminhão envolvido no acidente. A paralisação durou cerca de 30 minutos.

Outro acidente

No início da manhã outro acidente grave foi registrado no perímetro urbano da BR-153 em Gurupi, no sul do estado, após outro carro de passeio bater em um caminhão-baú.

O carro teve o teto arrancado e ficou destruído. Apesar da gravidade o motorista, que estava sozinho, foi socorrido com vida e levado para o hospital.

O caminhoneiro não se machucou.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata