Batida entre caminhões deixa uma vítima grave na Raposo Tavares em Assis

Com o impacto da colisão, um dos veículos pegou fogo. Acidente foi registrado próximo ao quilômetro 440, por volta de 0h30, no sentido capital-interior. Uma colisão traseira envolvendo um caminhão trator e um semi-reboque deixou uma pessoa gravemente ferida, na madrugada deste sábado (1º), na Rodovia Raposo Tavares, a SP-270, em Assis (SP).

O acidente foi registrado, segundo a Polícia Rodoviária, próximo ao quilômetro 440, por volta de 0h30, no sentido capital-interior.

Com o impacto da colisão, um dos veículos pegou fogo. O motorista do caminhão que bateu na traseira foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital Regional de Assis, onde permanece internado. O caminhoneiro do outro veículo não se feriu.

A via já está liberada ao tráfego de veículos. As causas do acidente serão investigadas.

Vittorio Rienzo