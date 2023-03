Batida entre carro e caminhonete deixa três feridos em rodovia de Dois Córregos; motorista de um dos veículos fugiu

Motorista do carro contou à polícia que a caminhonete trafegava com as luzes traseiras apagadas no momento do acidente. Colisão foi próximo ao quilômetro 272 da SP-304, em Dois Córregos (SP). Acidente foi na Rodovia Deputado Amauri Barroso de Sousa, a SP-304, em Dois Córregos (SP)

Um grave acidente entre um carro e uma caminhonete deixou três pessoas feridas na Rodovia Deputado Amauri Barroso de Sousa, a SP-304, em Dois Córregos (SP). O caso foi registrado na noite de sábado (11).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o condutor do automóvel, próximo ao quilômetro 272, no sentido interior – capital, bateu na traseira da caminhonete, que capotou com o impacto da colisão.

Ele contou à polícia que os dois veículos transitavam pelo mesmo sentido da via, mas que ele não teria percebido a caminhonete à frente, que trafegava com as luzes traseiras apagadas no momento do acidente.

Segundo o registro policial, o motorista do carro, de 61 anos, embora consciente, teve ferimentos graves e precisou ser levado até a Santa Casa de Dois Córregos.

Na caminhonete, duas vítimas, de 51 e 49 anos, foram encontradas e também precisaram de atendimento médico. Os dois homens também foram levados para a Santa Casa do município, sendo que um deles em estado grave e inconsciente. Ainda segundo o BO, o motorista da caminhonete fugiu do local do acidente.

A concessionária que administra o trecho informou que, em razão do acidente, a pista precisou ser parcialmente interditada para socorro às vítimas e para o trabalho de remoção dos veículos envolvidos. Por volta de 00h de domingo (12), a via foi liberada.

