Batida entre dois caminhões deixa um ferido na Via Dutra, em Itatiaia

Acidente aconteceu no km 319, na pista sentido Rio de Janeiro. Vítima sofreu ferimentos moderado e foi levada para o Hospital de Emergência de Resende, cidade vizinha. Uma batida entre dois caminhões deixou uma pessoa ferida na madrugada desta segunda-feira (13) na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). O acidente aconteceu às 3h07, no km 319, na pista sentido Rio de Janeiro.

A vítima sofreu ferimentos moderados e foi socorrida por uma equipe da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, para o Hospital de Emergência em Resende, cidade vizinha.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia informado o estado de saúde da vítima até a publicação desta reportagem.

De acordo com CCR RioSP, um dos caminhões transportava piso. Com o impacto da batida, a carga caiu no acostamento. Ainda segundo a concessionária, nenhuma faixa da rodovia foi interditada.

