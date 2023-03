batida-entre-dois-carros-deixa-cinco-pessoas-feridas-na-rio-santos,-em-angra-dos-reis

Acidente aconteceu na altura do bairro Pontal, por volta de 22h30 de sábado. Vítimas foram levadas para o Hospital Municipal da Japuíba. Cinco pessoas ficaram feridas após uma batida entre dois carros na noite de sexta-feira (25) em Angra dos Reis (RJ). O acidente aconteceu na Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Pontal, por volta de 22h30.

Dos cinco feridos, um homem e uma mulher foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros em estado grave.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, todas as vítimas foram levadas para o Hospital Municipal da Japuíba.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia divulgado o estado de saúde dos pacientes até a manhã deste domingo (26).

A PRF não havia informado as circunstâncias do acidente até a publicação desta reportagem.

