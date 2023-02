batida-entre-dois-carros-e-uma-carreta-deixa-feridos-na-via-dutra,-em-volta-redonda

Acidente aconteceu na altura do km 264, na pista sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas sofreram ferimentos leves. Uma batida envolvendo dois carros e uma carreta deixou três pessoas feridas na noite de terça-feira (21) na Via Dutra, em Volta Redonda (RJ). O acidente aconteceu no km 264, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os feridos são um jovem, de 24 anos, uma jovem, de 21, e uma adolescente, de 17. Todos sofreram ferimentos leves.

O jovem recebeu atendimento no local e foi liberado. Já as demais vítimas foram encaminhadas ao Hospital São João Batista.

O trânsito chegou a ficar interditado em uma das faixas durante o atendimento da ocorrência, mas foi normalizado logo em seguida.

Até a publicação desta reportagem, as causas do acidente não tinham sido divulgadas.

