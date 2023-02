Batida entre dois veículos deixa repórter ferido na Zona Sul de Aracaju

Anderson Barbosa, da TV Sergipe, era o motorista de um dos carros. Ele passa bem. Acidente entre dois veículos na Zona Sul de Aracaju

Tv Sergipe/Reprodução

Uma batida entre dois carros foi registrada no início da manhã desta terça-feira (7), no cruzamento entre as avenidas Augusto Franco e Gonçalo Rollemberg Leite (Saneamento), na Zona Sul de Aracaju. O repórter da TV Sergipe Anderson Barbosa era o motorista de um dos veículos e ficou ferido.

Com o impacto, o carro do repórter, que estava a caminho do trabalho, subiu o canteiro central da Saneamento. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital particular da capital, onde permanece internado. O outro motorista não ficou ferido.

Segundo a família, Anderson teve fratura no punho e na costela e uma perfuração no pulmão e, por isso, foi encaminhado para UTI. Ainda de acordo com família, ele tem o quadro de saúde estabilizado.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) orientou o trânsito no local para a retirada dos veículos.

