Batida entre três carros deixa cinco feridos na RJ-145, em Barra do Piraí

Acidente aconteceu no trecho do bairro Belvedere. Entre as vítimas está uma menina, de 10 anos, que sofreu um traumatismo cranioencefálico. Uma batida entre três carros deixou cinco feridos na manhã deste domingo (5) em Barra do Piraí (RJ). O acidente aconteceu na RJ-145, no trecho do bairro Belvedere.

Das cinco vítimas, três foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu):

Uma menina, de 10 anos, levada para o Hospital Maternidade de Valença com traumatismo cranioencefálico

Uma mulher, que não teve a idade divulgada, levada para a Santa Casa de Barra do Piraí com ferimentos no rosto

Uma mulher, que não teve a idade divulgada, levada para a Santa Casa de Barra do Piraí com lesões nas pernas e dor abdominal

Os outros dois feridos são um homem, de 57 anos, e uma mulher, de 37. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para a Santa Casa de Barra do Piraí.

O g1 entrou em contato com as unidades médicas, mas não havia obtido um retorno sobre o estado de saúde dos feridos até a manhã deste domingo.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre as circunstâncias do acidente e do trânsito no local.

