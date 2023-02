Batida entre utilitário e caminhão deixa nove pessoas feridas em Itápolis

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo utilitário atravessou a rodovia e bateu no caminhão. Acidente foi registrado na Rodovia Laurentino Mascari, a SP-333, em Itápolis (SP). Nove pessoas ficaram feridas em um acidente entre um utilitário e um caminhão

Nove pessoas ficaram feridas, na tarde desta quinta-feira (9), em um acidente entre um utilitário e um caminhão, na Rodovia Laurentino Mascari, a SP-333, em Itápolis (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo utilitário atravessou a rodovia e bateu no caminhão.

Os motoristas do utilitário e do caminhão não se feriram com a batida. Os nove passageiros da perua tiveram ferimentos, sendo dois deles de forma grave.

As identidades das vítimas não foram reveladas. Todas foram levadas ao Pronto Socorro de Itápolis.

