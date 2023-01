Batida frontal entre caminhonete e carro mata jovem em Echaporã

Vítima de 22 anos, que teve carro atingido, foi identificada como Catarina Mercadante. Motorista da caminhonete disse que estava cansado e acabou cochilando ao volante. Acidente foi na Rodovia Rashid Rayes. Catarina Mercadante ficou presas às ferragens em acidente na SP-333 em Echaporã (SP)

Arquivo pessoal

Uma jovem de 22 anos morreu após batida frontal entre uma caminhonete e o carro que ela dirigia na noite deste domingo (29), na Rodovia Rachid Rayes (SP-333), em Echaporã, entre Assis e Marília (SP).

A vítima foi identificada como Catarina Torres Mercadante Leite do Canto. Já o motorista da caminhonete, Luís Paulo Machado de Almeida, de 20 anos, disse em depoimento que cochilou ao volante e invadiu a pista contrária, provocando o acidente, conforme registro policial.

LEIA TAMBÉM

Mulher morre após carro descer ribanceira e cair dentro de lago em Pilar do Sul

Caminhonete cai de ponte e fica submersa em rio de Salto de Pirapora; uma pessoa morreu

Amigo que estava com jovem que morreu atropelada diz que motorista viu a vítima e voltou ao carro: ‘Não prestou socorro’

O trecho, que está em obras, é de pista simples em ambos os sentidos, com faixa contínua, ou seja, em que há proibição para ultrapassagem, segundo o boletim de ocorrência.

A Polícia Rodoviária foi chamada até o quilômetro 365 da rodovia, por volta das 19h30, no sentido de Assis para Marília. A equipe que foi mobilizada encontrou os veículos batidos de frente no acostamento da estrada.

Carro em que Catarina Mercadante estava ficou destruído após batida em Echaporã (SP)

Arquivo pessoal

Equipes de resgate e de sinalização da concessionária responsável pela pista já estavam no local e o óbito de Catarina foi confirmada ali mesmo. O corpo dela ficou preso às ferragens, ainda segundo o documento policial.

Luís Paulo, que viajava na companhia de um funcionário, relatou que estava cansado no momento do acidente, pois vinha direto, sem paradas, de Guará (SP) com destino a Londrina (PR). Ele testou negativo para a ingestão de bebida alcóolica, também de acordo com o boletim.

Catarina Mercadante teve seu carro atingido de frente por caminhonete em Echaporã (SP)

Arquivo pessoal

O funcionário de Luís Paulo confirmou que viu ele invadir a pista contrária e atingir o veículo dirigido por Catarina. Ambos foram levados ao Hospital das Clínicas de Marília para atendimento médico, segundo o registro policial.

Outro motorista disse ter visto o acidente e relatou que Luís Paulo dirigia em alta velocidade e fez ultrapassagens proibidas, inclusive de seu veículo.

O local do acidente foi periciado e os veículos recolhidos ao pátio da Polícia Rodoviária. O caso, registrado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, será investigado pela Polícia Civil.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vittorio Ferla