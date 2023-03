batida-frontal-entre-carro-e-caminhonete-deixa-um-morto-e-dois-feridos-em-pompeia

Homem de 36 anos morreu no local. Ele dirigia uma caminhonete que foi atingida por um carro na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no distrito de Paulópolis. Colisão frontal entre carros deixa um morto e dois feridos em Pompeia (SP)

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Paulópolis, distrito de Pompeia (SP), na madrugada deste domingo (26).

Segundo a Polícia Rodoviária, um carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma caminhonete. Com o impacto, a frente do veículo atingido ficou completamente destruída.

O condutor da caminhonete, de 36 anos, morreu no local. Já o motorista e o passageiro do carro que invadiu a pista sofreram ferimentos graves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram socorridos e levados ao Hospital das Clínicas (HC) de Marília (SP).

A Polícia Civil investiga o caso.

Frente da caminhonete atingida em Pompeia (SP) ficou destruída

