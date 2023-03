Batida frontal entre dois carros deixa cinco pessoas feridas em rodovia de Quatá

Um jovem de 25 anos que dirigia um dos carros ficou gravemente ferido. Acidente foi registrado na rodovia Prefeito José Gaglardi, a SP-284, em Quatá (SP)

Fabrício Pena/Reprodução

Um grave acidente entre dois carros deixou cinco pessoas feridas na noite de segunda-feira (13), na rodovia Prefeito José Gagliardi (SP-284), em Quatá (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a batida foi registrada próximo ao quilômetro 495, por volta das 20h45. Chovia no momento do acidente, quando um veículo vermelho invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um outro carro.

O jovem, de 25 anos, que dirigia o carro vermelho ficou gravemente ferido. Mais quatro pessoas tiveram ferimentos leves. Todos foram encaminhados para atendimento médico nos municípios de Paraguaçu Paulista e Rancharia (SP).

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que registrou a ocorrência e requisitou a perícia da Polícia Científica no local.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata