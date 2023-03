Batida frontal entre táxi e moto deixa dois feridos na Lúcio Meira, em Volta Redonda

Acidente aconteceu na saída do bairro Santo Agostinho. Vítimas são o condutor e a passageira da moto. Táxi e moto batem em Volta Redonda

Uma batida frontal entre um táxi e uma moto deixou duas pessoas feridas no começo da madrugada desta segunda-feira (6) em Volta Redonda (RJ). O acidente aconteceu na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Santo Agostinho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro estava saindo do bairro para acessar a rodovia, no sentido Barra do Piraí, quando colidiu com a moto, que seguia no sentido oposto.

As vítimas são o condutor e a passageira da moto, de 23 e 24 anos. O motorista do táxi não se feriu.

Os feridos foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital São João Batista com dores nas pernas.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que os pacientes receberam alta ainda nesta madrugada.

Ainda de acordo com a PRF, o trânsito no trecho chegou a ficar congestionado, mas foi normalizado após a remoção dos veículos.

