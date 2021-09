batman-day-2021:-dagli-orologi-alle-lampade,-i-gadget-per-i-fan

Oggi, 18 settembre, si celebra il Batman Day 2021 con una serie di iniziative online e eventi speciali in tutto il mondo. Per festeggiare a dovere l’uomo-pipistrello – apparso per la prima volta nel 1939 – abbiamo scelto una serie di gadget imperdibili sull’eroe della Dc Comics.

Undone Batman Dark Knight

No, non ci riferiamo al Rolex “Batmam” Gmt-Master da circa 10000 euro che deve al nome al colore nero e azzurro della speciale lunetta, ma a un orologio realizzato da Undone per l’80esimo anniversario della creazione del personaggio. Impreziosito dal simbolo del pipistrello e da dettagli come la scritta “Wayne Industries”, questo cronografo in titanio e cinturino in pelle si trova a circa 350 euro, qui le migliori offerte su Amazon.

Bat-Segnale

Forse uno degli strumenti più iconici e presenti in quasi tutte le pellicole e i fumetti di Batman è il celebre Bat-Segnale che proietta la gigantesca silhouette del pipistrello grazie a un potente faro per evocare l’eroe mascherato. Si può acquistare una versione ridotta per la casa con tanto di piccolo Batman appollaiato sopra, a un prezzo di 59,99 euro. Segnaliamo anche un mini Bat-Segnale da applicare alle portiere dell’auto per creare il simbolo del pipistrello sul suolo, un po’ tamarro ma di sicuro d’effetto: costa circa 14 euro.

Lego Dc Batman: Cappuccio di Batman

Per appassionati di Lego e di Batman, ecco l’ottima maschera-cappuccio dell’eroe da assemblare unendo 410 pezzi e poi da esporre sulla scrivania o su un ripiano della libreria. Alta 22 centimetri e larga 10, include la base che la sostiene e una targhetta. Costa 60,99 euro, qui le offerte su Amazon. Sempre dal catalogo Lego segnaliamo la figure alta 15 centimetri con led incastonati nei piedi, si trova a 14,99 euro.

Tazza termica Batman

Per mantenere le bevande fresche d’estate e calde d’inverno ecco la tazza termica da 450 ml in tipico stile Batman con interni in acciaio inossidabile e custodia in silicone nera con il simbolo del pipistrello. Costa 10 euro circa, qui le offerte su Amazon. Ecco una serie di altre tazze mug per appassionati di serie tv.

La lampada a forma di Batwing

Con il Bat-Segnale è difficile ottenere la giusta luce per leggere oppure per lavorare al computer la sera e così ecco la lampada a forma dell’aereo-pipistrello Batwing, con potente faretto led e alimentazione via usb (con lungo cavo da 3 metri) e si può piazzare sulla scrivania oppure sul comodino. Costa 47 euro, qui le migliori offerte su Amazon.

The post Batman Day 2021: dagli orologi alle lampade, i gadget per i fan appeared first on Wired.