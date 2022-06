Batosta Alfonso Signorini, è stato fatto fuori: “Ci sono rimasto molto male. Ecco perché hanno deciso così”. Fan sotto choc

Pochissimi giorni fa si è svolto un evento molto importante al quale era assente Alfonso Signorini. Ciò ha destabilizzato non solo lui stesso ma anche i fan che non si aspettavano il mancato invito che, per il conduttore, doveva essere d’obbligo. Si tratta del matrimonio di un’ex gieffina la cui proposta avvenne proprio nella casa del Grande Fratello Vip 5. Scopriamo di chi si tratta.

Lo scorso 2o maggio sono convolati a nozze Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola. I due hanno raggiunto la notorietà partecipando due anni fa al programma della De Filippi, Temptation Island. Lì hanno messo alla prova il loro amore lungo 6 anni e, alla fine del programma, sono usciti più forti di prima con l’intenzione di concretizzare sempre più il loro futuro insieme con il matrimonio e i figli. I due poi, in particolare la ragazza, hanno continuato aprirsi la strada in televisione.

Carlotta, l’anno scorso, è stata una concorrente del Gf Vip 5. E, proprio in una puntata del reality al cui timone della conduzione c’era Alfonso Signorini, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato. Quella sera, oltre ad essere una grande festa con tantissime emozioni, i due hanno palesato al conduttore l’ovvietà della sua presenza alle future nozze. Alfonso dal suo canto, accettò l’invito con molta gioia e, quindi, suona ancora più strana la sua assenza anche perché, poche ore fa, la sposa ha svelato che il servizio fotografico del matrimonio è stato svolto da ‘Chi magazine’, giornale del conduttore .

La coppia di sposini ha celebrato le nozze in un bellissimo castello al lago di Bracciano. Tantissimi gli invitati famosi, in particolare gli amici che hanno partecipato con Carlotta alla quinta edizione del Gf Vip. Tra i vip presenti alle nozze, Dayane Mello e Sonia Lorenzini che sono state le damigelle, Samantha De Grenet, Giacomo Urtis. Assente, invece, Rosalinda Cannavò che ha spiegato sui social di non aver potuto partecipare per degli impegni.

Oltre agli ex gieffini c’è stato anche il parrucchiere più famoso d’ Italia, Federico Fashion Style molto amico della sposa. Insomma, un tripudio di star. Tutti, però, hanno notato l’assenza di una star in particolare: Alfonso Signorini, colui che, potremmo dire, ha battezzato in tv il loro amore. La sua assenza ha generato molto scalpore sul web tanto che alcuni utenti instagram hanno chiesto, sotto alle foto del matrimonio, perché il conduttore non ci fosse.

In molti hanno anche pensato che sia stata una scelta ponderata di Carlotta dettata, magari, dalla sua breve partecipazione al reality ma altri hanno ipotizzato potesse essere una scelta di Alfonso per restare lontano dai riflettori. In realtà pare che l’invito alle nozze al conduttore non sia proprio arrivato. Signorini quindi non sarebbe stato proprio invitato alle nozze per questo non si sarebbe presentato all’evento nonostante i suoi giornalisti fossero presenti. Anzi stando da voci il conduttore ci sarebbe anche rimasto male della “dimenticanza”. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

