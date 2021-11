Batosta assurda Maria De Filippi, Il suo show fa flop, Tagliato subito. La regina Mediaset svela la chiusura. Fan sotto choc

Maria De Filippi ha raccontato di quando un suo programma è stato un flop, lasciandola nello sconforto più totale. Oggi noi la vediamo come la regina di Mediaset. Tutto quel che fa ha successo ma, soprattutto, il pubblico è innamorato del suo modo di condurre. Ma non è sempre stato tutto rose e fiori. Anche la moglie di Maurizio Costanzo ha dovuto combattere contro le sue insicurezze, i diversi no che le sono stati detti, la paura di sbagliare. La confessione è avvenuta durante un daytime di Amici, quando un allievo le ha domandato se avesse ancora paura si salire sul palco.

Si tratta di Luca D’Alessio, figlio del grande Gigi, che quest’anno sta cercando di sfondare grazie ad Amici. Il ragazzo però trema spesso prima di un’esibizione e non riesce a gestire le sue paure. Per questo, Maria De Filippi ha scelto di condividere con lui questo particolare ricordo del suo passato. “Una volta ho fatto un programma in cui credevo molto. Venne anticipata la messa in onda di tre mesi, quindi il tempo di lavorarci era poco. Io sono andata in onda lo stesso perché ci dovevo andare. Il giorno dopo il risultato fu devastante, il programma andò malissimo.”

Subito tutti si sono domandati a quale programma si riferisse Maria De Filippi. Potrebbe trattarsi di Colpo di scena, andato in onda nel 1999, un anno prima rispetto a C’è posta per te. “Era un periodo in cui io uscivo da programmi andati bene e mi misuravo per la prima volta su un altro terreno. Ti assicuro che quella mattina quando uscirono i dati felice non ero”. Un flop vero e proprio con la trasmissione che venne tagliata. Ma la presentatrice non si è fermata e ha pensato per la prima volta alla realizzazione dello show che ancora oggi fa incasso di ascolti il sabato sera.

“A un certo punto pensai a C’è Posta. Partii per Milano per raccontare questo programma e lo raccontai a due persone. Mi dissero in assoluta buona fede ‘Tu questo programma non sei in grado di farlo’. Ero a tal punto insicura dopo quello che era successo che tornai in aereo, mi fermai in aeroporto a Fiumicino seduta su una panchina per un’ora, con l’occhio sbarrato, decidendo di non fare C’è Posta”. Difficile immaginare Maria De Filippi in questo stato. Ma la strada per il successo non è semplice e sono moltissime le difficoltà da affrontare prima di raggiungere l’obiettivo.

Il segreto che contraddistingue le persone che arrivano da quelle che si accontentano è non demordere, e credere in se stesse più di chiunque altro. Maria De Filippi decise di fare ugualmente una prova di C’è posta per te. Alla fine lo registrarono e andarono in onda. Il resto, tutti lo conosciamo. La presentatrice ha voluto trasmettere al cantante un messaggio pieno di speranza e fiducia, un messaggio che sicuramente può essere di aiuto a tutte le persone che la guardano da casa. Del resto, è proprio ad Amici che vediamo il suo lato più umano. Stagione dopo stagione, si affeziona ai suoi studenti sempre di più.

L’articolo Batosta assurda Maria De Filippi, Il suo show fa flop, Tagliato subito. La regina Mediaset svela la chiusura. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.