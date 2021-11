batosta-ballando-con-le-stelle,-il-super-vip-denuncia-il-programma:-“sono-stato-ferito,-cosa-mi-hanno-costretto-a-fare”

Federico Fashion Style è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle ma ha avuto da ridire sulla giuria e sulle parole usate nei suoi confronti. E’ successo a Oggi è un altro giorno, dove è stato ospite da Serena Bortone insieme all’insegnante di ballo che lo sta affiancando in questo percorso, Anastasia Kuzmina. I due hanno ballato bene fin dal primo giorno ma non sono mai riusciti a conquistare quei cinque terribili e ormai famosissimi che, di puntata in puntata, decidono che voti dare alle esibizioni in base alle loro personali preferenze. Sin dal primo ballo il famoso parrucchiere è stato aspramente criticato.

“La giuria di Ballando con le Stelle ha pregiudizi verso di me” ha affermato Federico Fashion Style nel corso dell’intervista. Tali pregiudizi, secondo il concorrente, sarebbero dovuti al suo modo di vestire: “Io inizialmente volevo divertirmi, poi dal primo giudizio ho capito e ho pensato che avessero alcuni giurati un pregiudizio su di me”. L’uomo difende il suo amore per le paillettes, che è stato sempre parte di lui e che ha cominciato a indossare dall’età di tredici anni: “Il mio motto è che se nessuno ti vede quando passi non va bene”. Ma questo non può piacere a tutti.

Secondo Anastasia, ci sarebbe un giudice in particolare che non vede di buon occhio le esibizioni di Federico Fashion Style: “Secondo me è Mariotto che si sta accanendo su di lui, a lui non piace”. Il giudice ha più volte affermato, infatti, che tutto questo esibizionismo non rientra nei suoi gusti. Non solo, ha più volte detto al concorrente di Ballando con le Stelle che sotto tutte quelle paillettes lui non ci vede nulla, definendolo quindi una persona vuota. E questo è quello che lo ha ferito maggiormente. C’è poi la Selvaggia Lucarelli, che insiste, da buona giornalista, per sapere di più riguardo la sua vita privata.

“Lei insinua sempre che io nasconda qualcosa, ma non ho nulla da nascondere, io ammetto di essere eterosessuale, non ho nulla da nascondere. Ho avuto una figlia con la fecondazione assistita ma solo per dei problemi di salute che ho io, non per altro”. Il concorrente di Ballando con le Stelle ha quindi chiaramente accusato la giuria di avere dei pregiudizi e di non votarlo per le sue performances, ma solo in base a quello che pensano di lui. Pensieri che, tuttavia, di puntata in puntata hanno contribuito a fargli cacciare il meglio di se. Come durante l’esibizione solitaria del 20 novembre, dove si è rivelato un animale da palcoscenico.

Federico Fashion Style prende spesso le critiche della giuria forse con troppa permalosità. Sicuramente, questo fa parte del suo carattere e del suo personaggio e può renderlo anche più simpatico agli occhi dei telespettatori. Pieno di se e molto competitivo, non riesce ad ammettere che ogni commento lo aiuta a crescere in questo mondo del piccolo schermo dove si trova per la prima volta a essere protagonista. Finora lo abbiamo visto solo come opinionista, senza un ruolo principale. Ballando con le Stelle gli sta regalando una grandissima occasione e speriamo di vederlo ancora, con le sue paillettes e anche senza.

