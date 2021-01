batosta-bollette-luce-e-gas,-arriva-la-tassa-di-217-euro.-ecco-cosa-bisogna-fare-subito-per-non-pagarla

Le bollette di luce e gas dal 1 gennaio 2021 sono aumentate rispettivamente del 4,5% e del 5,3%. Partono così i piani risparmio ed Sostariffe.it ha già studiato un metodo per evitare questo rincaro, così fuori luogo in un periodo di crisi economica per l’Italia e i suoi cittadini, dovuto dalle restrizioni messe in atto dal governo per contrastare la pandemia di Covid-19. L’unico modo per ottenere un risparmio è quello di passare al mercato libero, anche se quest’ultimo sarebbe ugualmente inferiore rispetto a quello del 2020. Ogni nucleo familiare arriverebbe a non pagare 217 euro.

Infatti, anche il mercato libero ha subito un aumento del 4%. Prendiamo ad esempio una persona single: col free market pagherà una bolletta della luce media annuale di 268 euro, e una del gas di 322 euro, per un totale di 590 euro all’anno. Il risparmio totale calcolato sarebbe quindi di 132 euro. Parlando invece di una coppia, la spesa varierà in base al tipo di offerta che verrà selezionata, monoraria o bioraria. Per le bollette di luce e gas in questo caso, il risparmio medio annuale sarà di 141 euro, inferiore del 27,78% rispetto a quello del 2020, ma ugualmente convincente.

L’analisi è stata effettuata prendendo come esempio una coppia di Milano con un fabbisogno annuale di 2400 kWh di luce e 800 Smc di gas. Per le bollette della luce, a fine anno avranno pagato un totale di 411 euro, mentre per quelle del gas pagheranno 510 euro, per un totale complessivo di 921. Nel 2020, al contrario, col mercato libero il totale delle bollette ammontava a 848 euro. Parliamo infine delle famiglie: il risparmio previsto è di 217 euro, con un calo rispetto all’anno precedente del 5,82%, inferiore rispetto a quello riscontrato da una coppia.

Anche in questo caso lo studio è stato effettuato su una famiglia di Milano di 4 persone con un fabbisogno annuale di 3400 kWh di luce e 1400 Smc di gas. A parte il consiglio di passare al libero mercato, ci sono altre linee guida che Sostariffe.it mette a disposizione dei consumatori per aiutarli a risparmiare sulle bollette. In primo luogo bisogna confrontare tutte le offerte disponibili, e sul sito si trovanol degli appositi comparatori. Si devono poi verificare tutti i costi in bolletta. Infine, bisogna scegliere una promozione che duri nel tempo fino a 1 o 2 anni.

