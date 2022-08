batosta-carlo-conti,-la-rai-lo-sostituisce-con-il-volto-tanto-amato.-“l’ha-pagata-cara”

Nelle ultime ore circolano voci su un cambiamento notevole del palinsesto Rai. A pagarne le conseguenze pare possa essere proprio il veterano conduttore Carlo Conti in quanto sta per ritornare un programma condotto da un personaggio famosissimo e amatissimo dal pubblico italiano. Dunque, potrebbe esserci un vero e proprio conflitto tra i due dettato dalla concorrenza. Ecco tutti i dettagli di ciò che sta succedendo.

Come è ben noto, Carlo Conti è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico nonché uno dei volti più longevi della Rai. È ed è stato al timone della conduzione di tantissimi programmi di successo. Tra cui Tale e Quale Show da ben 10 anni. È stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per tre edizioni 2015, 2016 e 2017. Dal 2017, è anche il direttore artistico dello Zecchino d’Oro. E per ben 5 anni ha condotto l’amato programma pre serale L’eredità.

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, pare che la sua conduzione possa competere con uno dei showman più inarrestabili e amati dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Rosario Fiorello che è sempre pronto a nuove avventure. Infatti, proprio ultimamente, precisamente a giugno, è stato ospite della festa di Gigi D’Alessio a Piazza Plebiscito, in cui ha dimostrato di essere versatile e adatto a qualsiasi palco. Inoltre, ha omaggiato Napoli come pochi. Il suo intervento, ancora visibile su Raiplay, è stato amatissimo dai fan di Gigi.

Per ora, Fiorello continua con la sua avventura teatrale per poi tornare ad intrattenere il pubblico Rai. È proprio questa la notizia che sta circolando negli ultimi giorni. Lo showman ritornerà in tv ma non in prima serata. Molto probabilmente gli sarà assegnata la fascia oraria mattutina. Quasi sicuramente lo vedremo tra le 7 e le 8, riproponendoci una versione rinnovata del suo “Edicola Fiore”. Il programma di enorme successo ideato e condotto stesso da lui.

Inoltre, pare proprio che la sua esperienza al Festival di Sanremo accanto ad Amadeus può definirsi conclusa dopo ben 3 anni. Al massimo potrebbe ritornare solo per una serata come ospite dal suo amato amico. Proprio per questo, il pubblico che gli è tanto affezionato potrebbe seguirlo a qualsiasi ora del giorno tanto da far temere la concorrenza con gli altri conduttori, in particolare Carlo Conti. Come la prenderà quest'ultimo? Non ci resta che attendere il nuovo palinsesto Rai per avere tutti gli aggiornamenti.

Batosta Carlo Conti, la Rai lo sostituisce con il volto tanto amato. “L’ha pagata cara” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.