batosta-clienti-poste-italiane,-arriva-la-super-tassa:-vi-scalano-i-soldi-direttamente-dal-conto.-ecco-cosa-fare-subito

Le spese per il conto corrente sono aumentate per famiglie e pensionati, mentre sono rimaste invariate per i giovani. Tra gennaio e febbraio siamo soliti ricevere il riepilogo delle operazioni bancarie effettuate durante l’anno appena trascorso. E’ in questi foglietti informativi che possono essere letti i rialzi effettuati dalle varie banche nei confronti di questi nuclei. Mentre per i giovani i costi non sono aumentati, anzi sono diminuiti allo sportello di circa il 5%, per famiglie e anziani invece c’è stato un considerevole rincaro. Vediamo nello specifico quanto dovranno pagare in più.

Parliamo di soggetti bancari con operatività media. Un pensionato con una media di 189 operazioni bancarie all’anno vedrà un aumento del suo conto online e non solo del 13%, pari a 78 euro. Una famiglia con una media di 228 operazioni bancarie vedrà un aumento del suo conto del 12%, pari a circa 87 euro. Come suddetto, tali aumenti sono evidenti nel riepilogo annuale che viene inviato dalla Banca di riferimento tra gennaio a febbraio. Qui vendono riportati molte informazioni riguardo le spese effettuate, i movimenti del conto corrente, le spese previste per mantenerlo.

La Banca riporta tutto: il canone mensile del conto o della carta di credito rientrano tra i costi fissi; poi ci sono le spese di liquidazione degli interessi e quelle di comunicazione; le spese del canone home banking; i costi variabili come le commissioni per i bonifici o quelle per i prelievi allo sportello; l’imposta di bollo ma solo nel caso in cui la giacenza sia stata superiore ai 5mila euro. Il sito investireoggi riporta tutti gli aumenti in base alla Banca di appartenenza, per famiglie e per anziani. Ricordiamo che per i giovani la situazione è rimasta pressocché invariata.

Ecco degli esempi dei rincari per famiglie: con il conto Start della Banca N26 è rimasto tutto invariato a 15,50 euro. Con il SiConto corrente della Banca Sistema si è passati da 12 a 20 euro per le operazioni allo sportello e da 20 a 28 euro per l’online. Con Webank (24 euro), Fineco (24,61 euro) e HelloBank (58,05 euro) tutto invariato. C’è inoltre l’esempio del conto Sella Start (WebSella) che allo sportello e online passa da 61,70 a 161,06 euro mentre quello Easy della Credit Agricole da 72,14 a 114,19 per operazioni sportello e da 62,14 a 122,19 per l’online.

Mio Modulo Plus di Mps da 80,70 a 92,60 per sportello ed online e conto You Welcome da 74,63 a 98,63 per operazioni sportello e da 89,03 a 122,83 euro online. Conto Facile di Credem passa da 75,85 a 95,80 euro (sportello) e da 99,85 a 119,80 euro online mentre con BancoPosta Start da 111,15 a 121,15 euro in entrambi i casi. Inoltre con il conto Bnl X Semplifica si passa da 122,05 a 184,05 euro (in entrambi i casi) mentre con il conto Multiplus della Banca Popolare di Sondrio da 142,60 a 168,50 (sportello) e da 141,16 a 167,06 euro online. Il conto Xme di Intesa Sanpaolo passa da 190 a 204,98 euro per operazioni sportello e da 180,40 a 195,20 euro online mentre quello Mediolanum resta invariato a 146,36 euro.

Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Batosta clienti Poste Italiane, Arriva la Super tassa: Vi scalano i soldi direttamente dal conto. Ecco cosa fare subito proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.