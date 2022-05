batosta-clienti-postepay:-arriva-la-tassa-occulta-e-ve-lo-scalano-direttamente-dal-conto,-cosa-fare-ora

Postepay, occhio al costo ‘invisibile’: scala soldi dal conto. La Postepay ha diversi servizi aggiuntivi che possono essere utili sia per la sicurezza che per comodità. Ma attenzione, alcuni sono a pagamento. La Postepay, in versione base o Evolution, è utilizzata da un gran numero di italiani. Per questo Poste Italiane negli ultimi anni si sta facendo sempre più smart offrendo servizi pari ad un istituto di credito.

Già il passaggio alla Evolution, con il codice Iban annesso, permette molte più operazioni rispetto alla Postepay base. E come tute le banche, anche Poste Italiane offre servizi aggiuntivi, che a volte possono essere a pagamento. Quello a cui si deve stare attenti infatti, è ad attivare dei servizi che, leggendo attentamente, abbiano un costo. Ma non tutti se ne accorgono al momento, ma solo quando poi vedono delle trattenute inaspettate sul deposito della Postepay.

Postepay, quando può capitare un costo aggiuntivo

Un esempio del discorso fatto è il servizio SMS alert. Molto utile per monitorare tutti i prelievi e le operazioni sulla propria Postepay. Infatti ad ogni operazione il cliente riceve un SMS con la segnalazione ed il corrispettivo. Ma attenzione, il servizio è a pagamento.

Nonostante l’attivazione sia gratuita, ogni SMS costa 0,25 centesimi. Ovvero, ogni 4 operazioni, che siano allo sportello automatico o online, il costo è di un euro, e non si può considerare una spesa bassa. Il problema è che molti attivano il servizio leggendo che l’attivazione è gratuita e non si accorgono che ha un costo, forse fino a quando non vedono trattenute ingiustificate sul deposito.

Come tutti i servizi Poste Italiane, o anche degli altri istituti di credito, anche SMS alert si può disattivare in qualunque momento così come lo si è attivato. Basta andare sulla pagina personale di Poste Italiane ed annullare il servizio, tramite app, oppure rivolgendosi al servizio clienti telefonicamente. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Batosta clienti Postepay: Arriva la tassa occulta e ve lo scalano direttamente dal conto, Cosa fare ora proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.