Batosta Fedez e Ambra, Chiude improvvisamente X-Factor. Ecco perchè lo show è stato eliminato dal palinsesto, Fan delusi

Probabilmente X Factor e Italia’s got talent stanno dirigendosi verso la loro stagione finale, a causa di problemi economici affrontati dalla loro rete. Sky si sta facendo sempre più spazio all’interno del mondo dello spettacolo. Ormai non sono più soltanto la Mediaset e la Rai a farsi concorrenza. Ci sono tanti canali indipendenti sui quali si sta spostando l’attenzione del pubblico, che offrono un intrattenimento più variegato e libero. Abbiamo ormai capito, infatti, che le reti ammiraglie sono spesso pilotate da fazioni politiche ed evidentemente il pubblico italiano si è stancato di vedere sempre gli stessi personaggi messi lì grazie ai loro rapporti influenti.

Ma allora perché Sky sta affrontando un periodo difficile dal punto di vista delle entrate? Tutta colpa del calcio. La rete infatti ha perso la sua esclusività sulla trasmissione delle partite di calcio. Una sicurezza economica non indifferente che ha avuto termine da un momento all’altro. Per questo la rete sta pensando di eliminare due dei programmi che costano maggiormente: Italia’s got talent e X factor. Si può dire che entrambe le trasmissioni hanno fatto la storia e hanno contribuito al lustro e al successo di questa nuova piattaforma. Ma come per tutte le cose c’è un inizio e c’è una fine.

Le nuove esigenze di Sky probabilmente non permettono di poter continuare a produrre i due show. X factor è la versione italiana del talent show britannico ‘The X Factor’. Una gara tra giudici a capo di diverse categorie di aspiranti cantanti, alla ricerca di un nuovo artista che possa accedere a un contratto discografico di prestigio. Per la prossima stagione è previsto il ritorno di Fedez in giuria, che sarà affiancato da Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Per molti questo è un modo di regalare allo show un finale col botto. Per altri potrebbe invece essere un tentativo di far saltare gli ascolti alle stelle per salvare il programma.

Oltre a X factor è a rischio anche Italia’s got talent. La trasmissione vede quattro giudici seduti ad un bancone e chiamati a giudicare concorrenti di ogni età in 100 secondi di tempo, che si esibiscono sul palco mostrando loro il proprio talento in una qualsiasi disciplina, come cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora. I giudici hanno, però, il potere di suonare il buzzer, un pulsante rosso che illumina la corrispettiva X sopra di loro, nel caso l’esibizione non fosse di loro gradimento: se prima della fine della performance tutti i buzzer vengono suonati, l’esibizione viene interrotta immediatamente.

Dopo di che si passa al voto dei giudici: il numero minimo di sì per passare è tre. Il concorrente che al televoto risulta vincitore si aggiudica un montepremi pari a 100 000€ e uno show tutto proprio a Las Vegas. Purtroppo nelle sue ultime edizioni Italia’s got talent non è riuscito a mantenere alti gli ascolti, perdendo sempre contro Tu si que vales, trasmissione che lo ha sostituito su Canale 5. Gli introiti non giustificano i costi e così potrebbe essere eliminato dal palinsesto insieme a X factor. Resta da vedere se i due programmi verranno prodotti da altre emittenti generaliste o se scompariranno definitivamente.

