Batosta Flavio Insinna , Accuse gravissime al conduttore. Vertici Rai furiosi: “Inaccettabile, va cacciato” Cos’è successo

Flavio Insinna è nuovamente sotto l’occhio del ciclone a causa della puntata di Natale de L’Eredità. Non è un bel periodo per il famoso presentatore. Da quando Striscia la Notizia ha pubblicato i video che lo ritraggono in alcuni fuori onda poco carini, la sua vita nel mondo del piccolo schermo è diventata meno semplice. E’ accaduto proprio durante il gioco dei pacchi, quando l’uomo, nel corso di una pausa, ha cominciato a inveire contro la protagonista della serata. Gli appellativi usati sono stati offensivi, e il suo tono ancor di più. Il pubblico lo ha visto arrabbiato come mai prima.

Sicuramente, la messa in onda di questi video non ha aiutato Flavio Insinna a fare breccia nel cuore dei telespettatori italiani. Nonostante questo, chi lo segue da tempo non può dimenticare la sua simpatia e il carisma con cui conduce le sue trasmissioni. Col tempo è ormai diventato una dei volti principali dei game show della Rai e anche i numeri sono dalla sua parte. Soprattutto da quando è al timone di L’Eredità, il gioco in cui sette concorrenti si sfidano in diverse prove a eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile ghigliottina.

Qui il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le parole indizio per vincere. Con la complicità di questo gioco che coinvolge molto il pubblico da casa e la bravura di Flavio Insinna L’Eredità è diventato uno tra i game show più visti sul piccolo schermo. Sicuramente, riesce sempre a battere la concorrenza di Mediaset, che nella stessa fascia oraria manda in campo Gerry Scotti e il suo Caduta Libera. Ma la puntata speciale andata in onda la vigilia di Natale è accaduto qualcosa che ha fatto storcere il naso ai telespettatori, che hanno accusato il presentatore e il game show nel mondo del web.

Il campione Mattia ha stupito tutti ed è riuscito a indovinare la parola finale, portando a casa 70mila euro. Milione era il sostantivo legato a tutti quelli presenti nel gioco della ghigliottina. Il game finale è proprio quello che coinvolge maggiormente i telespettatori, che seduti sul divano di casa cercano insieme di indovinare. Il technical writer di Pordenone sta ottenendo molto successo con il pubblico della trasmissione di Flavio Insinna, guadagnando puntata dopo puntata il vantaggio rispetto agli altri concorrenti e ricordando un altro grande giocatore, Massimo Cannoletta.

Proprio l’anno scorso, di questi tempi, il super campione dopo aver vinto per 51 puntate, 33 volte al gioco finale e portato a casa 280mila euro, ha lasciato il gioco di sua spontanea volontà. Mattia sta già facendo appassionare i telespettatori, ma non tutti sono d’accordo con la sua vittoria della serata di Natale. In molti pensano che Flavio Insinna insieme alla produzione hanno indotto questa vittoria, per regalare al pubblico un momento emozionante in questa particolare giornata. Un’accusa che se veritiera sarebbe gravissima, soprattutto nei confronti di altri giocatori che non sono mai riusciti a vincere nulla. Insomma il pubblico è insorto e ha sentenziato che dopo questa vittoria il campione dovrebbe essere cacciato.

