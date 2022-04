Batosta Flavio Insinna, La Rai lo sostituisce con il famoso collega. “Ecco perché è stato punito”. Fan sotto choc

La Rai è pronta all’addio a Flavio Insinna. Il celebre programma di Rai 1 ‘Reazione a catena’, ritorna a settembre con la conduzione di Marco Liorni. Come fare per partecipare? L’estate dei palinsesti di Rai 1, sarà inaugurata da Reazione a catena che, per quest’anno, inizierà già nei primi mesi caldi di giugno, luglio, agosto e non solo. Poiché manca davvero poco, in questo periodo sono già aperti i casting per i concorrenti: per chi volesse partecipare, la procedura è molto semplice e viene indicata anche nei vari promo delle trasmissioni Rai. Bisogna collegarsi al sito Rai Casting e compilare l’apposito modulo, aspettando poi di essere ricontattati per un eventuale provino.

Reazione a catena – L’intesa vincente è un celebre game show italiano che va in onda su Rai 1 dal 2 luglio 2007. La trasmissione non è in diretta ma viene registrata nello studio 2 del Centro di Produzione Rai di Napoli. Va in onda tutti i giorni nella fascia preserale durante il periodo estivo, in sostituzione del programma L’Eredità. Marco Liorni prenderà nuovamente il posto di Flavio Insinna ma stavolta per un periodo più lungo del solito.

La Rai infatti a deciso di premiare Liorni, a discapito di Insinna e quindi di far durare più a lungo lo show estivo rispetto agli anni precedenti. Voci dicono che questa “punizione” sia dovuta ad alcuni frasi del conduttore e anche a un recente calo dello share. Nel corso degli anni, al timone della conduzione del programma ci sono stati vari conduttori ma dal 2019 c’è Marco Liorni, volto noto della Tv Italiana, E’ proprio con lui che inizierà la nuova edizione e sarà la più lunga di tutte.

Reazione a Catena come l’Eredità di Insinna, ha un forte richiamo all’ enigmistica e nei giochi i concorrenti devono scoprire assonanze tra parole e frasi con lo scopo di completare una “catena di parole”, per partecipare bisogna essere tre familiari, amici, colleghi. Anche quest’anno bisogna scegliere un nome da dare alla propria squadra ed avere una buona preparazione in materia di cultura generale ed una valida padronanza della lingua italiana.

Quest’anno, quindi, per la prima volta, come detto in precedenza, il game show di Rai 1 durerà cinque mesi: non terminerà, infatti, alla fine di settembre, bensì alla fine di ottobre. Durerà, dunque, un mese in più rispetto alle altre edizioni facendo, di conseguenza, slittare di circa quattro settimane la partenza de L’Eredità e quindi il ritorno di Insinna su Rai 1. La prima puntata dovrebbe iniziare lunedì 6 giugno, l’ultima domenica 30 ottobre.

Reazione a Catena sarà trasmesso dal lunedì alla domenica , 7 giorni su 7 , dalle 18.45 fino all' dizione del TG1 di prima serata. Ancora non si sa se cambieranno i giochi, se ce ne saranno di nuovi ma, certo è che non mancherà l'intesa vincente che è un programma di successo e amatissimo da molti telespettatori.

