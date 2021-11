batosta-flavio-insinna,-striscia-la-notizia-lo-massacra-col-fuorionda-assurdo-“prendetela-a-pugni”.-pubblico-sotto-choc

Continua la guerra che si è innescata tra Striscia la Notizia e Flavio Insinna, dopo che il famoso telegiornale satirico di Canale 5 aveva pubblicato un fuori onda del presentatore molto forte. Era il 2017 e Antonio Ricci decideva di mostrare al pubblico della Mediaset un lato oscuro del famoso volto Rai. Nel corso di una puntata di Affari Tuoi, l’uomo inveisce contro produttori e concorrenti usando parole denigranti e toni incredibilmente forti. Un episodio che lo ha messo alla gogna e gli ha fatto perdere parte del suo appeal sui telespettatori, abituati a vederlo sempre sorridente e simpatico.

Sono passati anni e Flavio Insinna sta sicuramente cercando di lasciarsi alle spalle la brutta figura fatta nel 2017. Ultimamente, ha provato ancora a giustificare quel momento, ma lo staff di Striscia la Notizia non ha intenzione di permetterglielo. Nelle ultime ore ha messo in web un comunicato volto a smentire ancora una volta le parole del presentatore: “Insinna afferma: ‘Non sprecherei le giornate mie e dei miei collaboratori di Affari tuoi dicendo cose magari giuste ma nel modo sbagliato’.” E’ a queste parole che il telegiornale satirico decide di rispondere duramente.

“Ricordiamo che nel famoso fuori onda Insinna dice cosa avrebbero dovuto fare i responsabili del programma Affari tuoi: interrompere la registrazione e convincere la concorrente valdostana (‘nana di merda’) a rifiutare l’offerta della dottoressa, anche con la violenza (‘La si porta di la, la si colpisce al basso ventre e dici: ‘Adesso tu rientri e giochi’ Perché è Rai 1 non è Valle D’Aosta News. Mortacci sua!’). Nulla a che vedere con un comprensibile (anche se non scusabile) sbrocco in un momento di stress”. Parole molto dure quelle di Flavio Insinna che Striscia la Notizia non vuole far dimenticare.

Ma il comunicato non finisce qui e ricorda di quanto Flavio Insinna fosse talmente spavaldo da invitare le persone a registrarlo, nel corso di questo suo attacco di rabbia: “È riduttivo poi sostenere che i fuori onda diffusi dal tg satirico di Antonio Ricci sono stati registrati durante una riunione ristretta di lavoro. Addirittura, Flavio Insinna era al corrente che fossero registrati. In studio, infatti, il conduttore invitava pubblico, maestranze, collaboratori a fare quello che volevano con la Rai: ‘Per me potete mandà i video, i telefonini, le cose, quello che ve pare. Per me potete mandare i messaggi a Leone, alla Rai, dicendo È cattivo, fate come vi pare. Siete solo dei sorci che parlate dietro’.”

Insomma, in quel momento sembrava proprio che a Flavio Insinna non interessassero le conseguenze del suo comportamento e delle sue inaccettabili parole. Ma non aveva fatto i conti con Striscia la Notizia che, quando decide di prendere di mira un personaggio del piccolo schermo, riesce sempre. Il suo vasto pubblico è venuto a conoscenza della grande gaffe del presentatore Rai che ancora oggi sta pagando i conti con il suo fuori onda. “Non dubitiamo che Flavio Insinna ancora oggi non riesca a perdonarsi, questo però non ci impedisce di ribadire la verità dei fatti”, termina così il comunicato.

