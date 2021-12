batosta-giancarlo-magalli,-la-rai-chiude-il-suo-programma.-lo-sfogo-durissimo:-“ecco-chi-mi-ha-danneggiato”

C’è stato un duro botta e risposta tra Giancarlo Magalli e il sito Dagospia, accusato di aver detto delle falsità riguardo l’ultima trasmissione condotta dal presentatore. Questo non è uno dei migliori periodi per il volto di punta della Rai. Solo pochi giorni fa, infatti, ha perso la causa contro Adriana Volpe ed è stato ufficialmente accusato di diffamazione nei confronti della donna, che a causa sua aveva abbandonato la rete di Stato. Dopo un periodo su Tv8, adesso è approdata in Mediaset, dove è opinionista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Proprio lì, in diretta televisiva davanti a milioni di telespettatori, ha gongolato per la sua vittoria.

Tralasciando Adriana Volpe e la causa persa, adesso Giancarlo Magalli si ritrova a confrontarsi con delle notizie pubblicate dal portale di Roberto D’Agostino. Sono molti i pettegolezzi che spesso girano sui personaggi del piccolo schermo e sulle trasmissioni che conducono, e a volte possono rivelarsi sbagliate. Ma il presentatore non ci sta, è ha deciso di rispondere per le rime alle news da lui definite fasulle riguardo il game show che da quest’anno sta conducendo sulla Rai. Stiamo parlando di Una parola di troppo, il nuovissimo game show che gioca con la lingua italiana.

Tre coppie di concorrenti si sfidano in ogni puntata a colpi di parole, più ne riescono ad indovinare più aumenta il loro montepremi. Solo una delle tre coppie arriva al gioco finale, dove ha la possibilità di portare a casa l’intero montepremi accumulato sfidando la sorte. La coppia che arriva al gioco finale si guadagna inoltre il titolo di “campione di puntata” e il diritto di tornare a giocare nella puntata successiva. A breve, il game show di Giancarlo Magalli terminerà e secondo Dagospia la colpa sarebbe da ricondurre agli ascolti che sono risultati scadenti che non avrebbero soddisfatto le aspettative della Rai.

“Altra tegola per Giancarlo Magalli, chiude Una parola di troppo, il quiz che il presentatore aveva lanciato a novembre su Rai 2. Il 24 dicembre andrà in onda l’ultima puntata del programma, che ha oscillato sempre tra il 3 e il 4 per cento di share. Troppo poco per prolungarne oltremodo l’agonia. Da gennaio non sarà più in palinsesto”. Sono queste le parole usate dal sito Dagospia per spiegare quello che è accaduto al nuovo game show. Il presentatore però è intervenuto a chiarire la sua posizione e soprattutto a specificare che il game show non è stato definitivamente chiuso.

“Il mio quiz si conclude il 24 dicembre dopo trenta puntate, come è sempre stato previsto fin dall’inizio. E te lo può confermare chiunque, sia alla Rai che alla Stand by me. L’accordo era 30 puntate prima di Natale e, se ci sarà il budget, altre 30 in primavera, tanto è vero che la scenografia è stata accantonata. Se scrivi che lo hanno interrotto mi accrediti un insuccesso che non esiste e mi danneggi inutilmente” ha spiegato Giancarlo Magalli. Infine, il presentatore ha specificato che gli ascolti sono stati “nella media di rete in quell’ora, a volte anche più di Detto Fatto che ci precede”.

