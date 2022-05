Batosta Ilary Blasi, arriva lo stop improvviso all’Isola dei famosi. Ecco quando si torna tutti a casa e Cos’è successo di grave

Nella quattordicesima puntata de L’isola dei famosi hanno fatto il loro ingresso tre nuove naufraghe. Sono state definite le conquistadoras poiché hanno un obiettivo importante all’interno del reality: non solo devono conquistarsi il posto in gioco ma anche il cuore di uno dei naufraghi. Scopriamo di cosa si tratta. Ieri sera è andata in onda la quattordicesima puntata nella nuova edizione de L’isola dei famosi.

E’ stata una puntata ricca di novità a partire sin dall’inizio. Ilary infatti ha dato un annuncio importanti sia ai telespettatori che ai naufraghi: il programma durerà fino al 27 giugno e, dunque, sarà l’edizione più lunga del reality. Ciò lo si è potuto notare già dalle prime puntate sia perché continuano ad arrivare nuovi concorrenti sia peer l’elevato numero di ascolti. La conduzione della Blasi si rivela sempre vincente. Purtroppo però ci sarà uno stop dalla prossima puntata. L’Isola infatti da ora in poi andrà in onda solo di lunedì, mentre l’appunbtamento del venerdì è stato cancellato.

Altra novità riguarda i concorrenti: ieri sono sbarcate sulle spiagge dell’Honduras tre nuove naufraghe: Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Sono state definite dallo spirito dell’Isola “conquistadoras” in quanto hanno un obiettivo fondamentale nel gioco. Non solo dovranno conquistare il posto in gioco ma anche il cuore di due naufraghi single in cerca di amore. Si tratta di Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina e Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro.

Le nuove concorrenti dell’ Isola dei Famosi, già nella clip di presentazione, e poi ieri in puntata, hanno espresso la loro preferenza. Mercedes, figlia di Eva Henger, ha dichiarato di essere molto interessata ad Edoardo Tavassi perché le piacciono gli uomini che la fanno ridere e non le importa dell’aspetto fisico. Inoltre, ama l’accento romano. Edoardo è rimasto lusingato e spera che questa sia la volta buona per avere una relazione più stabile.

Maria Laura, vincitrice dell’ultima edizione de La pupa e il secchione, invece, ha espresso il desiderio di conoscere Alessandro, nonostante la differenza di età. La Pupa, infatti, ha 24 anni e Alessandro 20. Proprio per lei la differenza d’età conta a niente in quanto è stata fidanzata per alcuni mesi con Paolo Brosio che di anni ne ha ben 66. Il figlio della Di Pietro è rimasto contentissimo e, senza dubbio, ha contraccambiato l’interesse nonostante la mamma sia sempre ostile ad un eventuale fidanzamento del figlio.

Fabrizia Santarelli, la ‘bona sorte’ del programma Avanti un altro, ieri ha fatto alcune dichiarazioni piccanti da metterla in una posizione abbastanza scomoda. Ha dichiarato, infatti, di essere molto attratta da Nicolas Vaporidis già da molti anni, essendo una fan dell’attore e dei suoi personaggi interpretati nei film. Nicolas, però, è felicemente impegnato e, quindi, ha ringraziato per gli apprezzamenti mettendo le cose in chiaro.

A sua volta Fabrizia ha affermato di essere interessata anche ad una conoscenza con Alessandro. A questo punto, chi sceglierà Alessandro? Si formerà una nuova coppia amorosa sull’isola dei famosi ? Non ci resta che scoprirlo nelle prossime puntate. D’altronde, si sa, l’amore vince sempre. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

