Batosta Ilary Blasi, la sorella Melory choc: “Non mi ha aiutata” “Troppo facile quando hai i soldi”. La Famiglia è nella Bufera

Pochi giorni fa Ilary Blasi è stata travolta da una vera e propria bufera nonostante la protagonista non fosse lei. Al centro del gossip, infatti, c’è stata la sorella Melory la quale, a causa di determinate dichiarazioni, ha fatto indignare aspramente il popolo del web. Scopriamo di cosa si tratta. Ilary Blasi, conduttrice amatissima e moglie dell’ancor più amato Francesco Totti, ex capitano della Roma, non sempre si espone circa la sua vita privata nonostante la fama. Entrambi, infatti, fanno molta fatica a preservare quel poco che resta della loro intimità e privacy.

La coppia, da sempre, fa breccia nel cuore di milioni di italiani che vogliono sempre essere a conoscenza di tutto ciò che la riguarda. Di recente abbiamo assistito a un caso mediatico circa la separazione tra Ilary e il capitano. Proprio Francesco, che cerca sempre di non dare adito a certi chiacchiericci, si è ritrovato a dover smentire sui social una bufala così gigante e anche un po’ cattivella.

Tanti sono i motivi che spingono, quindi, Ilary a non mettere in piazza tutto ciò che la riguarda se non per lavoro. Della sua vita privata e della sua famiglia d’origine ne sappiamo ben poco se non fosse per quel poco che viene postato da lei stessa sul profilo Instagram. Sappiamo però che ama i suoi genitori e le sue due sorelle Silvia e Melory. Ebbene, negli ultimi giorni proprio una di loro si e trovata catapultata in un ciclone di attacchi ed insulti dagli utenti social più attenti. ( continua dopo la foto)

Al centro di un nuovo chiacchiericcio si è trovata Melory, la più piccole delle sorelle Blasi. Tutto è nato da quando lei ha fatto sapere su Instagram quale fosse il suo lavoro. A seguito della Laurea prima in Ortottica e poi in Scienze Riabilitative (conseguite, rispettivamente nel 2012 e nel 2015), Melory è diventata un’ortottista. Ma, nel 2022, è stata licenziata. E, siccome, più volte le sorelle di Ilary sono state ritenute dal popolo del web ‘ricche in quanto sorelle di un personaggio così famoso nonché cognate di Totti’, Melory ha tenuto a rendere una nota una notizia sui social. “Quando tutti pensano: è la sorella di… chissà quanto sarà raccomandata! Ma sei talmente raccomandata da essere disoccupata”

Nonostante una simile dichiarazione riguardante una cosa molto privata, utenti del web si sono indignati tanto da inveirle contro dicendole che è troppo facile parlare quando si hanno i soldi. Fortunatamente c’è anche una fetta di web che è più obiettiva e ragionevole: altri, infatti, hanno fatto notare che la giovane donna voglia fare tutto con le sue forze e di quelle del suo compagno di vita Tiziano Panicci.

Non molto tempo fa, fortunatamente, Melory, per la gioia di tanti suoi ammiratori, ha trovato di nuovo lavoro come ortottista. L’annuncio è avvenuto via Ig stories in seguito a una domanda di una fan. Ciò a riprova del fatto che anche se si è ‘la sorella di…’ è fondamentale fare tutto con le proprie forze e capacità. E Melory, sicuramente, vanta di tanta intelligenza e voglia di mettere in pratica tutti gli anni di studio.

