Batosta Italiani, Addio ai Bancomat, Non si potranno più effettuare prelievi. Ecco da quando e come fare

A breve non esisteranno più i Bancomat. E’ questa la strada che sta seguendo l’Italia, dove si vuole eliminare il più possibile l’utilizzo dei contanti. Il governo Draghi ha già richiesto delle specifiche regole che dovranno entrare in vigore a partire da luglio. Gli esercenti non potranno più rifiutare i pagamenti con la carta e non si potrà superare una certa soglia per i pagamenti in contanti. Queste sono le misure che si stanno prendendo per evitare l’evasione fiscale e il riciclaggio. Tutti coloro che non daranno la possibilità di pagare con la carta potranno subire una multa di 30 euro.

I soldi spesi tramite carta di credito o Bancomat sono molto più rintracciabili dei contanti. Per questo, la digitalizzazione è molto utile per combattere e prevenire i reati di cui sopra. Il percorso è molto lento ma è già cominciato. Già adesso si è avviata una lotta verso quelle categorie che rifiutano la carta di credito. Ricordiamo ad esempio lo scandalo dei tassisti italiani, che spesso costringono i loro clienti ad andare a prelevare per essere pagati. Non solo, aggiungono alle spese anche il percorso per la banca in cui si è effettuato il prelievo. Una situazione che ha creato moltissime polemiche.

Grazie alle carte è tutto più immediato e veloce. Gli acquisti e le prenotazioni si possono effettuare online e molte cose possono essere fatte con un click. A volte anche la spesa. La vita è diventata più semplice sotto questo punto di vista e l’uomo grazie a questi aiuti può trascorrere il suo tempo libero come meglio crede. Basta una carta, e tutto diventa più semplice. I tempi sono molto cambiati rispetto a una ventina di anni fa, in cui anche le case o le macchina venivano acquistate con i contanti. Adesso una soluzione del genere non è soltanto difficile da effettuare, ma è anche illegale.

La nuova novità è che è stata già avviata l’eliminazione dei Bancomat. Questa è la direzione presa dalle nostre banche. Inizialmente, gli sportelli sono stati creati per evitare ai clienti le lunghe file per compiere un’operazione. Ma adesso che è stato tutto digitalizzato, risulta inutile il prelievo di contanti quando ogni cosa può essere pagata tramite la carta.

Tutte le altre operazioni che lo sportello ci permette di compiere possono essere effettuate anche online. Il mantenimento di uno sportello Bancomat è anche una spesa ingente per una banca, quindi la proposta è stata accettata con estrema serenità.

