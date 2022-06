Batosta Mara Venier, la famosissima collega Rai le fa le scarpe. Ecco chi le soffia il posto. Colpo di scena incredibile

Secondo un’indiscrezione, Mara Venier, reginetta della domenica, sta per ricevere un brutto colpo da una sua collega. Pare proprio che oltre alla sua Domenica In ci sarà anche un altro programma su Rai 2 a fare da concorrenza e non è il solo. La notizia ha già fatto il giro del web scatenando varie polemiche. Come la prenderà la zia Mara? Del resto lei è sempre abituata a vincere e continuerà a fare lo stesso, senza dubbio. Scopriamo di chi si tratta.

Solo pochi giorni fa Dagospia aveva lanciato una bomba: Elisa Isoardi dovrebbe condurre una trasmissione senza studio, con la formala “on the road”. La messa in onda dovrebbe avvenire su Rai 2, la domenica pomeriggio facendo, quindi, la concorrenza a Mara Venier. Poche ore fa, invece, è emersa un’altra notizia circa un ulteriore programma che dovrebbe essere trasmesso in diretta, sempre su rai 2, nello stesso arco temporale del talk show di rai 1.

A condurlo dovrebbe essere la giornalista sportiva Rai, Paola Ferrari. Alberto Dandolo ha sganciato la bomba: “è di fronte a un bivio”. Secondo quanto riportato sulla rivista Oggi, la giornalista sportiva italiana più amata e popolare di casa Rai, dovrebbe prendere una importante decisione. “Forse non tutti sanno che la vulcanica Paola è di fronte a un bivio”: accettare o meno l’offerta di condurre un programma nella domenica pomeriggio di Rai 2 che andrebbe in diretta concorrenza con la corazzata di Domenica In capitanata da Mara Venier sulla rete ammiraglia”.

Secondo Dandolo la giornalista starebbe riflettendo molto sulla proposta fattele e ben presto dovrebbe comunicare l’esito della decisione in vista del nuovo palinsesto da creare. Senza dubbio, si tratta di una scelta molta combattuta in quanto anche la Ferrari, come la Isoardi, andrebbe a scontrarsi con due titani della domenica pomeriggio: Mara Venier e Maria De Filippi con Amici. In realtà, pochi giorni fa, la giornalista sportiva in una lunga intervista ha parlato a cuore aperto del suo allontanamento da Rai Sport di cui ne è sempre stata il volto.

“La cosa mi ha molto amareggiata, ma preferisco al momento non entrare nei particolari. Non mancherà l’occasione in futuro per spiegare quello che è successo”. Dalle sue parole si evince quanto sia rimasta rammaricata e ciò le potrebbe suscitare anche il disappunto verso la nuova offerta lavorativa. La domanda che tutti si pongono è ‘come reagirà Mara Venier’? In molti pensano che nulla possa scuoterla in quanto riesce a fare, ogni domenica, il picco di ascolti. Magari, sul fronte privato, invece, potrebbe sentirsi “pugnalata” dalla sua collega. Non ci resta che attendere la risposta della Ferrari per capire l’evolversi della situazione.

Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili su INSTAGRAM

L’articolo Batosta Mara Venier, la famosissima collega Rai le fa le scarpe. Ecco chi le soffia il posto. Colpo di scena incredibile proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.