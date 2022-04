Batosta Maria de Filippi, l’addio assurdo dopo 10 anni insieme, ecco chi a settembre lascerà il programma. Fan sotto choc

Lo storico programma di Maria De Filippi, ‘Amici’ , prosegue, come ogni sabato, la sua corsa verso la finale. E proprio negli ultimi giorni gira voce che, alla fine di questa edizione, una delle ballerine professioniste lascerà il programma.

Il Talent Show di Maria De Filippi sta giungendo quasi all’epilogo di questa edizione e tanti sono i professionisti che vi lavorano, tra cantanti e ballerini. Oltre a loro ci sono anche i tre giudici del serale che ormai sono diventati affiatati amici: Stefano De Martino, ex concorrente nonché ex ballerino professionista, Emanuele Filiberto, ex concorrente di Amici Celebrities, e Stash, ex concorrente ed ex prof.

Nonostante l’emergenza Covid 19 e l’impossibilità di far ballare corpo a corpo gli allievi con i ballerini professionisti per la distanza di sicurezza, Maria ha posto un rimedio efficace per far si che ciò accada ugualmente. Nelle sale da danza di ‘Amici di Maria de Filippi’ ci sono dei plexiglass che permettono non solo di far ballare l’uno con l’altro ma anche di avere una protezione per evitare l’eventuale contagio.

E proprio tra i ballerini professionisti c’è una veterana del programma, Giulia Pauselli. Diplomata in danza classica nella prestigiosa accademia del Teatro Alla Scala, nel 2001 tentò i provini per entrare nella scuola di Amici dove si distinse per il suo talento e la sua tecnica, ottenendo il banco e arrivando in finale. Lì ha avuto anche un breve flirt con Stefano De Martino.

Dal 2016 la Pauselli è fidanzata con Marcello Sacchetta, anche lui ballerino professionista di Amici. I due si sono conosciuti proprio durante il talent e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele anche a giudicare dalle appassionatissime foto pubblicate sui social. Inoltre, lo scorso 30 dicembre hanno scoperto di diventare genitori.

Nonostante la gravidanza, la danzatrice ha deciso di continuare a ballare finché riesce. E, siccome è molto amata dal pubblico qualcuno le ha chiesto sui social se sarebbe tornata a settembre, nella nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

Lei ha risposto con una foto via ig stories in cui mostra il pancino ed ha affermato: “Partorirò a settembre per cui no.. ma sto facendo il possibile affinché il mio corpo non abbia da lavorare troppo per recuperare, anche se sarà dura!

L’articolo Batosta Maria de Filippi, l’addio assurdo dopo 10 anni insieme, ecco chi a settembre lascerà il programma. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.