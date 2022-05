Batosta Maria de Filippi, l’ex prof confessa tutto: “Ci siamo amati ma io ho sbagliato con te. Ora non lavoro più. Perdonami”

Da pochi giorni si è tornato a parlare di un ex prof e ballerino professionista di Amici di Maria de Filippi che fece molto scandalo nel talent della De Filippi tanto da non apparire più in nessuna trasmissione italiana. Su di lui sembrava esserci un vero e proprio veto tanto che inveì contro la televisione italiana definendola ‘complottista’. Il ballerino, infatti, dopo la vicenda che lo ha visto protagonista, decise di spianarsi la strada nella televisione spagnola, abbandonando l’Italia sentendosi molto tradito. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Si tratta di Valerio Pino. Ha debuttato in tv all'età di 18 anni come ballerino professionista al programma tv di Italia1, Sarabanda, condotto da Enrico Papi. Al tempo stesso ha intrapreso anche la carriera di modello per le più importanti e prestigiose maison di moda internazionale, tra cui Valentino, calcando le passerelle più rinomate del pianeta. La fama, però, è arrivata quando ha lavorato come ballerino professionista per il talent Amici di Maria De Filippi. Proprio nel corso delle varie edizioni del programma, ha avuto un flirt, tramutatosi poi in storia d'amore, con un altro ballerino Marcus Bellamy creando un vero e proprio scandalo e l'ira della De Filippi perché tutto avveniva di nascosto nei camerini.

Quando la vicenda uscì allo scoperto, Valerio fu per molti anni al centro del gossip. Lo scandalo di cui tutti parlavano riguardavano l’aver fatto l’amore con il collega nei camerini di Amici suscitando l’ira di Maria e la sua delusione. In seguito a questa vicenda, nel 2018, il danzatore ha scritto anche un libro: “L’amore in camerino”. Da quel momento in poi è stato allontanato da tutti i programmi italiani, addirittura anche dal salotto di Barbara D’Urso dove, di solito, viene ospitato chiunque per raccontare la propria vita.

Valerio decise allora di lasciare l’Italia e trovare fortuna in Spagna. Infatti, ha partecipato come concorrente al reality show, Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei famosi. Dopo aver vissuto 10 anni a Madrid, 1 anno e mezzo in America, 1 anno in Messico e 8 mesi in Francia, passando per Londra e il Portogallo, Pino è poi tornato in Italia.

Dopo tanti anni dallo scandalo, il ragazzo si è appellato alla bontà e alla comprensione di Maria chiedendole umilmente scusa. “Maria de Filippi è molto arrabbiata con me per via della storia d’amore nata tra i camerini del suo talent show, ma io e Marcus Bellamy ci siamo davvero amati. Siccome sei una persona buona e generosa, ora ti chiedo: Maria, perdonami. Ho sbagliato con te, sono umano… non sono perfetto. Ho chiesto scusa perché non è professionale innamorarsi durante il lavoro, perdonami”. Ovviamente della risposta della conduttrice non si sa ancora nulla siccome è molto riservata sulle sue cose private.

Per quanto riguarda la vita privata di Valerio Pino, invece, sappiamo che dapprima ha avuto una love story con la famosa ballerina Eleonora Scopelliti, che per lui è una delle donne più sexy e desiderate. Poi ha fatto coming out rivelando di essere bisessuale. Oltre a Marcus Bellamy, conosciuto ad Amici, si dice che abbia avuto flirt anche con il cantautore colombiano Oscar Wilder e con il celebre cantante portoricano Ricky Martin.

Tra l'altro, un ulteriore scandalo che l'ha coinvolto riguarda proprio il suo ex Marcus. Quest'ultimo, pochi anni fa, è stato condannato a 20 anni di reclusione per aver ucciso il suo fidanzato Bernardo Almonte annunciando il suo gesto pochi minuti dopo sul suo profilo facebook: "Perdonami. L'ho fatto per amore".

