Batosta Maria De Filippi, Maurizio il postino di C’è Posta per Te choc: “Fatto fuori così, che mi ha fatto Maria”. Fan sotto choc

Sono anni ormai che C’è posta per te intrattiene i telespettatori Mediaset nei freddi sabato sera invernali. Le sue storie strappalacrime e la bravura di Maria De Filippi rendono la trasmissione campione d’incassi. Ma oltre alle vicende portate in televisione, a conquistare il pubblico sono sicuramente anche loro: i famosissimi postini. Uno in particolare ha suscitato grande entusiasmo in particolare nelle donne che guardano il programma. Si tratta di Maurizio Zamboni che purtroppo oggi non fa più parte dello show. E’ da tempo che non lo vediamo portare in giro le buste sulla sua bicicletta.

Il successo per lui è nato proprio grazie a C’è Posta per te. Per anni l’uomo ha avuto il suo posto nella prima serata del sabato Mediaset, in uno degli show da sempre più guardati. Il programma vede come protagonisti persone comuni, che vogliono ricongiungersi con parenti lontani, amori perduti o amicizie di gioventù, ma anche risolvere situazioni rimaste in sospeso. Lo staff, tramite il gentile Postino, individua il destinatario e lo invita in trasmissione: solo qui saprà chi lo ha invitato e perché. Potrà quindi decidere se farlo parlare e, infine, se aprire la busta e donare al pubblico un lieto fine.

Maurizio Zamboni è stato uno dei primi postini di C’è Posta per te. Negli anni ha fatto affezionare i telespettatori per la sua simpatia e gentilezza. Soprattutto il pubblico femminile è rimasto affascinato dall’uomo. In moltissime hanno mandato lettere alla produzione per chiedere maggiori informazioni su di lui e dargli più spazio. E quando lavori con Maria De Filippi e hai tutte queste corteggiatrici, le conseguenze sono ovvie.

La regina di Mediaset ha invitato infatti il postino a prendere parte a Uomini e Donne, altro suo successo che va in onda tutti i giorni dopo pranzo. Maurizio Zamoni ha accettato volentieri e ha preso parte alla parterre maschile del trono over di Uomini e Donne. Purtroppo, la sua partecipazione al dating show non gli ha portato l’amore e dopo tempo ha deciso di abbandonare il suo posto. Ma nel frattempo ha continuato nel suo ruolo di postino a C’è posta per te. E’ solo da poche stagioni che l’uomo non prende più parte alla trasmissione.

In molti, soprattutto in molte, si sono domandati che fine avesse fatto. Spesso quando un personaggio scompare dal piccolo schermo si pensa a un litigio e a dei problemi con la produzione e forse è proprio quello che che è successo al postino anche se lui non ha voluto nè confermare nè smentire. Insomma a quanto pare Maria dopo l’abbandono di Uomini e Donne non avrebbe più chimato Maurizio anche per C’è posta per te.

In realtà Maurizio Zamboni ha ormai deciso di dedicarsi ad altro. Ancora oggi è attiva la sua pagina social che lo tiene legato ai fans. L’ex postino di C’è posta per te condivide con i suoi follower i momento della sua giornata. Ma non dimentica di sponsorizzare la sua nuova attività. L’uomo ha aperto infatti una sua agenzia di animazione ed eventi. Oltre a continuare nel mondo dello spettacolo come autore e presentatore, tiene anche un corso per insegnare alle persone a parlare sul palco, tenere la scena e promuoversi sul web attraverso dei video. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Batosta Maria De Filippi, Maurizio il postino di C’è Posta per Te choc: “Fatto fuori così, che mi ha fatto Maria”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.