Batosta Maria De Filippi: Sospeso Uomini e donne. La decisione di Berlusconi distrugge i fan. Cosa succede

Nelle ultime ore sono state svelate le date d’inizio dei principali programma Mediaset, in particolare alcuni cambiamenti per Uomini e donne. Il nuovo palinsesto televisivo comincerà a settembre con una nuova stagione ricca di sorprese e novità. Ritorneranno i programmi più amati dai telespettatori, qualcuno però con un netto ritardo rispetto agli altri anni. Tra questi ultimi rientra il dating show di Maria De Filippi che subirà un cambiamento che non piacerà ai fan.

Mancano, ormai, pochissimi giorni a settembre e, dunque, al nuovo palinsesto Mediaset. Le date di lancio di alcuni programmi sono state già svelate e alcuni cambiamenti riguardano la domenica pomeriggio. La più longeva delle soap opere, Beautiful, non andrà più in onda di domenica a partire dal 18 settembre, siccome ci sarà Amici dalle 14 alle 16.30, bensì da lunedì al sabato. Il talent show della De Filippi sostituirà, dunque, L’arca di Noè. Da sabato 17, invece, ripartirà Verissimo, l’amatissimo salotto di Silvia Toffanin.

All’inizio del nuovo mese, invece, riprenderà Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, precisamente il 5 settembre. Il 12 toccherà a Forum e la sera di sabato 17 comincerà il divertente Tu si que vales condotto da Belen Rodriguez. Un programma pomeridiano targato Mediaset, tra i più amati dai telespettatori, che subirà un netto ritardo è Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, nella nuova stagione televisiva, ripartirà lunedì 19 settembre in concomitanza con l’inizio del Gf Vip 7. È, senza dubbio, la prima volta che il programma inizi così tardi. Era solito farlo cominciare i primi giorni di settembre.

Uomini e donne è capace di riscuotere sempre molto successo nelle case del pubblico e non solo. Anche nella nuova stagione il trono over e il trono classico saranno inseriti in un’unica registrazione. Per quanto riguarda il numero dei tronisti ci saranno sempre due donne e due uomini e, stando alle ultime indiscrezione, saranno tutti non famosi e mai comparsi in televisione. Un’altra novità, oltre al ritardo della messa in onda, riguarda la selezione e la scelta di uno dei tornisti.

Ebbene, uno uno dei 4 tronisti del trono classico verrà decretato dalle dame e dai cavalieri del trono over che sceglieranno tra un gruppetto di quelli selezionati dagli autori. Si tratta di una scelta inedita, mai avvenuta prima nel corso di tutti questi anni.

