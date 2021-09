Batosta Maria de Filippi, tradita da Gemma Galgani, “E’ fidanzata proprio con lui, prende in giro tutti”. Foto choc, Beccata così

Gemma Galgani è stata avvistata mentre passeggiava per le strade di Torino in compagnia di un uomo misterioso, mano nella mano. La donna è sicuramente protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Ogni puntata, prima o poi, verte su di lei. Presente da dodici anni nel dating show di Maria De Filippi, si è fatta conoscere dal pubblico non soltanto per le sue storie d’amore rocambolesche, ma anche per i continui litigi con Tina Cipollari. L’opinionista vamp, difatti, non sopporta la torinese e non fa mai nulla per nasconderlo, attaccandola ripetutamente.

Oggi sembra che a Uomini e Donne sia arrivata una nuova nemica per Gemma Galgani: Isabella Ricci, dama della stessa età ma dal carattere completamente opposto al suo. Dal primo momento la torinese non ha visto di buon occhio questo nuovo arrivo che, purtroppo, ha attratto su di se le attenzioni di molti cavalieri e anche della padrona di casa Maria, che sempre più spesso chiede il suo parere. Una importanza che la storica dama non riesce a sopportare. La nuova stagione dello show si è aperta quindi con una rivalità ben evidente. Sarà curioso vedere come questa si evolverà nel tempo. ( continua dopo la foto)

Ma Gemma Galgani resta famosa soprattutto per le sue impossibili storie d’amore. La donna si lancia a capofitto in ogni relazione, soprattutto quelle impossibili. Sono molti i cavalieri che iniziano a corteggiarla soltanto per ottenere visibilità, essendo lei il personaggio principale di Uomini e Donne. Per questo, dopo degli incipit molto promettenti, le sue relazioni vanno a finire sempre allo stesso modo. La donna viene lasciata. Ogni volta la vediamo piangere e rimanerci sempre molto male, con la Cipollari che gode e la accusa di meritarselo, andando dietro solo ai cavalieri più giovani e aitanti.

Sembra che, stavolta, Gemma Galgani stia finalmente seguendo il consiglio dell’opinionista di Uomini e Donne. L’uomo con cui è stata avvistata, infatti, sembra avere la sua stessa età. Lui la tiene sotto braccio e, allo stesso tempo, le stringe la mano. I due sembrano molto complici e felici di essere insieme. Che sia la volta giusta per la storica dama? Che sia finalmente giunto un cavaliere pronto a conquistare definitivamente il suo cuore? Per la verità, ancora non si conosce l’identità dello sconosciuto. Potrebbe essere un cavaliere del dating show, oppure un uomo incontrato all’esterno.

La fotografia che li ritrae insieme promette molto bene. Anche se le relazioni di Gemma Galgani cominciano sempre tra rose e fiori. Per questo, è meglio non cantar vittoria prima del tempo. Intanto, si vocifera del ritorno a Uomini e Donne dello storico ex della dama, Giorgio Manetti. Ecco cosa ne pensa lei: “Riesce a dire parole offensive nei miei confronti ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme. Quindi, prendo il meglio, nonostante le cose che ha detto. Cosa farei se tornasse negli studi? Lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata, starei tranquilla a vedere il suo percorso. Nessuna interferenza, sarei molto serena ed educata.”

