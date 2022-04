Batosta Michelle Hunziker, mollata dalla sua nuova fiamma. “Ecco perché è scappato via”

Tutti gli occhi degli amanti del gossip sono puntati su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, e non hanno potuto fare a meno di notare che il bel medico potrebbe aver già lasciato la show girl. Da quando è finito il matrimonio con Tomasi Trussardi sicuramente la donna è finita al centro del gossip. Ma sembra non curarsene e si è lanciata completamente nel lavoro. Dopo tanti anni di brillante carriera è riuscita a ottenere il suo one woman show, Michelle Impossible. Ma la vediamo anche alla conduzione di Striscia la Notizia, insieme a Gerry Scotti, e al timone di All together now.

Non solo, Michelle Hunziker è anche molto impegnata con la sua linea di prodotti di bellezza Goovi, che sponsorizza ogni giorno sui suoi canali social con impegno. La sua pagina Instagram è dedicata al lavoro e alla televisione, anche se non mancano risate e momenti di divertimento insieme alle amiche, alle figlie e ai cani. Nulla riguardo Giovanni Angiolini, che sta tentando di tener nascosto in tutti i modi. Ma la show girl non poteva pensare di sfuggire al gossip adesso che è tornata single. Lei e il bel medico, pur nascondendosi, sono stati visti insieme troppe volte.

Ultimamente sono usciti separatamente dallo stesso albergo, dopo averci passato una notte intera. E siamo sicuri che hanno condiviso la stessa camera. Insomma, Michelle Hunziker non ha perso tempo prima di rimettersi in piazza e sembra già pronta a lanciarsi in questo nuovo amore. Del resto, è stata lei stessa ad ammettere di voler rischiare e rischiare ancora per questo sentimento che muove il mondo: “Mi piace buttarmi, bruciarmi, investire. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore perché fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo”.

La sua relazione con Giovanni Angiolini, quindi, sembrava procedere a gonfie vele. Ma non la pensano così i fans di Michelle Hunziker, che hanno notato qualcosa di strano proprio grazie ai social. E’ su Instagram che nascono spesso gli scoop, e il mondo del web è diventato sempre più attento a individuarli e renderli pubblichi. Il dottore gira spesso per lavoro e attualmente si trova in Messico. Ma i suoi follower hanno notato che l’uomo non è poi tanto impegnato in un congresso, ma sta pensando più a divertirsi e godersi la vacanza. Una frase che ha pubblicato, poi, non lascia presagire nulla di buono.

Giovanni Angiolini ha condiviso vari momenti del tempo trascorso in Messico, e infine ha scritto su una storia ‘me quedo’, che significa rimango qui. Parole che fanno ben comprendere che l’uomo non sta sentendo poi più di tanto la mancanza della sua nuova fiamma. Subito sono nati i pettegolezzi riguardo una loro separazione. ‘Giovanni Angiolini vuole rimanere in Messico, adioss Michelle Hunziker’ scrivono sui social. Ma la storia può essere letta in chiave ironica ed è probabile che il bel dottore, prima di tornare nella sua terra in Sardegna, passi per Milano per trascorrere un po’ di tempo con la bellissima donna che è riuscito a conquistare.

