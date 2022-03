Batosta Milly Carlucci, scoppia la faida interna in Rai: “Sostituzione immediata”. Antonella Clerici al suo posto. Fan sotto choc

Milly Carlucci potrebbe essere sostituita alla conduzione di Il cantante mascherato da Antonella Clerici. Dodici VIP, mascherati per essere irriconoscibili, prendono parte a una competizione canora di cui è giudice il pubblico a casa. Gli eliminati vengono man mano smascherati. E’ questo il nuovo programma che la reginetta della Rai sta conducendo alla sua seconda stagione. Dopo il successo di Ballando con le Stelle, la donna si è lanciata in questo nuovo format. Dal sabato sera si sposta al venerdì in prima serata, ma gli ascolti non sono soddisfacenti, almeno per quel che riguarda questa edizione.

Milly Carlucci è una presentatrice molto educata e composta, sicuramente lontana dal mondo del trash che va tanto di moda ai giorni d’oggi. La sua forza, sicuramente, è quella di scegliere un cast dal carattere forte, che probabilmente si ritrova spesso a fare lo spettacolo al suo posto. A Ballando con le Stelle, suo programma di punta, vediamo i protagonisti accendere la miccia, mentre la presentatrice si ritrova solo nel ruolo di moderatrice, forse fin troppo moderata. Questo suo modo di fare non sta risultando vincente a Il cantante mascherato, e il pubblico della Rai se ne è reso conto.

Il programma del venerdì sera non da lo stesso spazio ai suoi protagonisti, che devono rimanere nascosti dietro la maschera e non possono dare indizi riguardo la loro personalità oltre quelli previsti. Così, l’intero show si basa, oltre che su canzoni e belle coreografie, esclusivamente sulla giuria. Il pubblico ha notato una certa lentezza in questa edizione dello spettacolo e i risultati sono evidenti. Sempre più telespettatori hanno cominciato a cambiare canale e lo share non rispetta le aspettative della Rai. Così, c’è chi consiglia di sostituire Milly Carlucci con un’altra reginetta della rete di Stato.

Stiamo parlando di Antonella Clerici, che negli ultimi anni si sta facendo sempre più strada nel mondo del piccolo schermo. La bionda è arrivata nel cuore del pubblico sicuramente grazie ai molti anni passati alla conduzione di La prova del cuoco. Successivamente, dopo un periodo difficile dal punto di vista lavorativo, è tornata alla ribalta con E’ sempre mezzogiorno ed è approdata anche alla prima serata della Rai con The Voice senior, che alla sua seconda stagione ha continuato a riscuotere molto successo. Per questo è vista da molti come la perfetta sostituta di Milly Carlucci.

“Sempre più convinto che Antonella Clerici darebbe un’impronta migliore. Così il programma risulta lento, monotono, noioso e i giudici non sanno giocare”; “Antonellina è divertente, sincera e spontanea e penso che una conduttrice con queste peculiarità renda un programma gradevole”; “E’ riuscita a farmi apprezzare anche The voice”. Questi sono solo alcuni dei commenti che si trovano sui social media. Il mondo del web si è sicuramente alleato contro Milly Carlucci. Bisogna vedere, adesso, se la Rai presterà ascolto a queste affermazioni e sceglierà per un cambio di conduzione per la prossima stagione. O, chissà, anche in corso d’opera per salvare la situazione.

L’articolo Batosta Milly Carlucci, scoppia la faida interna in Rai: “Sostituzione immediata”. Antonella Clerici al suo posto. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.